Jugar, crear y aprender

San Lorenzo propone descubrir las costumbres del siglo XIX desde una mirada infantil

El espacio, ubicado en la planta alta del Museo Conventual San Carlos, abrirá sus puertas este sábado 31 de octubre y el domingo 1º de noviembre con actividades destinadas a niños desde los 2 años. A través del juego, la exploración y experiencias recreativas, los visitantes podrán descubrir cómo vivían, se vestían, trabajaban y se atendían los habitantes del antiguo poblado de San Lorenzo durante el siglo XIX.