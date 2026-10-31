El Museo de las Infancias de San Lorenzo ofrecerá este fin de semana dos jornadas especiales para que los más chicos puedan acercarse a la historia local desde una experiencia participativa y recreativa.
San Lorenzo propone descubrir las costumbres del siglo XIX desde una mirada infantil
El espacio, ubicado en la planta alta del Museo Conventual San Carlos, abrirá sus puertas este sábado 31 de octubre y el domingo 1º de noviembre con actividades destinadas a niños desde los 2 años. A través del juego, la exploración y experiencias recreativas, los visitantes podrán descubrir cómo vivían, se vestían, trabajaban y se atendían los habitantes del antiguo poblado de San Lorenzo durante el siglo XIX.
El espacio, ubicado en la planta alta del Museo Conventual San Carlos, estará abierto el sábado 31 de octubre, de 10 a 12.30, y el domingo 1º de noviembre, de 10 a 14, con actividades destinadas a niños y niñas desde los 2 años de edad.
La propuesta invita a realizar un recorrido por la vida cotidiana del poblado de San Lorenzo durante el siglo XIX. A partir de diferentes escenarios y recursos interactivos, los chicos podrán conocer cómo eran las viviendas, qué vestimenta utilizaban sus habitantes, cuáles eran sus ocupaciones y cómo se desarrollaban las prácticas de cuidado de la salud en aquella época.
De esta manera, el museo plantea una forma diferente de aproximarse al pasado, en la que el aprendizaje se construye mediante la curiosidad, la experimentación y el juego.
Cuatro salas para reconstruir la vida en el antiguo poblado
Inaugurado el pasado 17 de agosto, el Museo de las Infancias funciona en cuatro salas recuperadas por la Municipalidad de San Lorenzo dentro del histórico convento San Carlos.
El recorrido está organizado para que los visitantes puedan explorar distintos aspectos de la vida cotidiana del siglo XIX, mediante recursos lúdicos, sensoriales y pedagógicos. La ambientación y las propuestas buscan recrear situaciones y costumbres de la época, permitiendo que los niños establezcan un vínculo directo con la historia y el patrimonio de la ciudad.
Entre los contenidos se destacan las formas de vestir, las actividades habituales de los pobladores y los conocimientos y recursos disponibles para atender enfermedades, en un contexto histórico muy diferente al actual.
La iniciativa apunta a que los chicos no sean solamente espectadores de una muestra, sino protagonistas de una experiencia en la que puedan observar, jugar, crear y descubrir cómo era la vida de otras generaciones.
Un proyecto que vincula patrimonio, educación y creatividad
Para desarrollar el museo, el municipio convocó a profesionales de distintas disciplinas, entre ellas investigación histórica, docencia, arte y diseño. El trabajo interdisciplinario permitió construir una propuesta que combina el rigor de los contenidos históricos con herramientas educativas y recreativas adaptadas a las infancias.
La iniciativa también busca ampliar las posibilidades de acercamiento al patrimonio histórico de San Lorenzo, incorporando nuevos formatos de divulgación que permitan transmitir la memoria y las costumbres de la comunidad a las generaciones más jóvenes.
Con esta propuesta, el Museo de las Infancias suma una alternativa cultural y educativa para compartir en familia, al tiempo que convierte un espacio histórico de la ciudad en un ámbito de aprendizaje, imaginación y encuentro.