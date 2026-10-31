Con un proyecto de "Turismo Productivo"

Franck fortalece el vínculo entre las escuelas y las industrias locales

Alumnos de dos instituciones educativas completaron un ciclo de visitas guiadas a empresas de la localidad. La iniciativa busca acercar a los jóvenes a los procesos industriales y vincular su formación con las oportunidades laborales de la región.