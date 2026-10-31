Estudiantes de 5° año de la Escuela N° 3028 "Beato Luis María Monti" y de 6° año de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 298 finalizaron una nueva edición de visitas guiadas por empresas de Franck, en el marco del programa Franck Turismo Productivo.
Franck fortalece el vínculo entre las escuelas y las industrias locales
Alumnos de dos instituciones educativas completaron un ciclo de visitas guiadas a empresas de la localidad. La iniciativa busca acercar a los jóvenes a los procesos industriales y vincular su formación con las oportunidades laborales de la región.
La propuesta, impulsada por la Dirección de Desarrollo Productivo de la Comuna, se desarrolla por cuarto año consecutivo y tiene como objetivo acercar a los alumnos a la realidad industrial de la localidad, mediante el conocimiento directo de los procesos productivos y las actividades que llevan adelante las empresas.
La iniciativa promueve la articulación entre las instituciones educativas y el sector empresarial, con el propósito de fortalecer la orientación vocacional de los jóvenes y contribuir a una formación vinculada con las necesidades del mercado laboral local.
Recorridos por empresas de la localidad
Durante las visitas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer distintas empresas que forman parte del entramado productivo de Franck. El circuito incluye a Milkaut, Sola y Brusa, Adecoagro y Aceitera Colibrí, firmas que acompañan el desarrollo de esta propuesta educativa.
Los recorridos permiten a los alumnos aproximarse al funcionamiento de las industrias, conocer sus actividades y comprender las distintas etapas que intervienen en los procesos de producción.
Educación y producción, un trabajo conjunto
Franck Turismo Productivo busca consolidar un espacio de intercambio entre las escuelas y las empresas, integrando experiencias concretas del ámbito laboral a los contenidos que se desarrollan en las aulas.
Esta articulación permite que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre las actividades económicas de su entorno y reconozcan las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el sector productivo local.
El programa también apunta a fortalecer el vínculo entre la formación técnica y las competencias que demandan las empresas, un aspecto relevante para acompañar las futuras decisiones educativas y laborales de los jóvenes.
Cuatro años de una iniciativa local
La propuesta comunal transita su cuarto año consecutivo y continúa promoviendo el acercamiento de los estudiantes al entramado industrial de Franck.
Su continuidad se apoya en el trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Productivo, las instituciones educativas y las empresas participantes, que hacen posible el desarrollo de las visitas.
De esta manera, Franck Turismo Productivo se consolida como una herramienta de vinculación entre educación y producción, que contribuye a dar a conocer la actividad industrial de la localidad y a acercar a los jóvenes a las oportunidades laborales de su entorno.