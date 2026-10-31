Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Buenos Aires invita a descubrir su historia, arquitectura y gastronomía a través de lugares emblemáticos como Águila Pabellón, una antigua confitería del zoológico restaurada que combina su arquitectura Art Nouveau con una propuesta gastronómica actual.
Sábado 31 de octubre
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Entre edificios históricos, sabores tradicionales y propuestas gastronómicas innovadoras, la capital argentina ofrece experiencias únicas para descubrir su identidad y disfrutar de cada rincón durante todo el año.
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El recorrido se completa con Osaka, que fusiona sabores japoneses y peruanos; El Globo, un clásico de la cocina porteña, y La Fuerza, que recupera la tradición del vermú artesanal. Estas experiencias, junto con sus parques, teatros y cafés históricos, reflejan la diversidad y el encanto de la capital argentina.
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