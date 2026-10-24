#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Sábado 21 de octubre

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El uso de pantallas y la reducción de los intercambios cotidianos preocupan a especialistas, que advierten sobre sus efectos en el desarrollo del lenguaje infantil.

La edición completa.La edición completa.
 10:31
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La fonoaudióloga Verónica Maggio advirtió sobre el aumento de niños con dificultades en el habla y lo relacionó con la disminución de los intercambios cotidianos entre adultos e infancias. “Cuando busca la mirada del adulto, el adulto también está con su pantalla”, señaló.

Mirá también"El lenguaje que se pierde entre pantallas empobrece la comprensión del mundo"

Junto a Claudia Benavídez y Mariana Farías Almeida, visitó Santa Fe para capacitar a profesionales en desarrollo del lenguaje. Las especialistas alertaron sobre cómo la pérdida de conversaciones y juegos afecta el aprendizaje y la comunicación infantil.

+ Agregar El Litoral en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro