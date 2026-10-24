Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

La fonoaudióloga Verónica Maggio advirtió sobre el aumento de niños con dificultades en el habla y lo relacionó con la disminución de los intercambios cotidianos entre adultos e infancias. “Cuando busca la mirada del adulto, el adulto también está con su pantalla”, señaló.
Sábado 21 de octubre
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El uso de pantallas y la reducción de los intercambios cotidianos preocupan a especialistas, que advierten sobre sus efectos en el desarrollo del lenguaje infantil.
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Junto a Claudia Benavídez y Mariana Farías Almeida, visitó Santa Fe para capacitar a profesionales en desarrollo del lenguaje. Las especialistas alertaron sobre cómo la pérdida de conversaciones y juegos afecta el aprendizaje y la comunicación infantil.
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