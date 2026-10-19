De una sociedad que conversa menos

"El lenguaje que se pierde entre pantallas empobrece la comprensión del mundo"

Tres especialistas en desarrollo del lenguaje infantil que visitaron Santa Fe advirtieron sobre la pérdida de intercambios cotidianos entre niños y adultos y reflexionaron sobre las consecuencias en el aprendizaje, las relaciones sociales y la construcción del pensamiento. Una conversación que fue más allá de los trastornos clínicos.