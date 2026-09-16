Análisis del ministro santafesino

Goity sobre las pruebas Pisa: “Hay un problema sistémico, de funcionamiento de la educación”

El titular de la cartera educativa cuestionó la pérdida de foco en los aprendizajes, el rechazo que hubo a evaluar y definiciones como la "no repitencia". También sostuvo que la principal dificultad es la comprensión lectora. Abogó por una política educativa nacional que sostenga el financiamiento y, al mismo tiempo, exija resultados.