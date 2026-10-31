Competirán en Junín

De la escuela al autódromo: alumnos de la Avellaneda construyeron un auto eléctrico

Estudiantes de la Escuela Técnica N° 478 Nicolás Avellaneda diseñaron y armaron un vehículo de emisión cero que pondrán a prueba junto a otras 154 escuelas del país. Con mejoras en la mecánica, una trompa fabricada con impresora 3D y mucho trabajo en equipo, viajarán a la competencia nacional.