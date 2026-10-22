La tecnología salió de las aulas y los laboratorios para convertirse en una experiencia abierta al público en la Estación Belgrano. Con más de 70 propuestas, Tendencias TECH inauguró su cuarta edición en Santa Fe y puso en primer plano la creatividad de estudiantes, universidades, empresas y emprendedores que desarrollan proyectos vinculados con la innovación.
Tendencias TECH reúne más de 70 propuestas y muestra el potencial tecnológico de Santa Fe
La cuarta edición del encuentro se realiza en la Estación Belgrano y reúne a escuelas técnicas, universidades, empresas y emprendedores. Entre las iniciativas se destacan robots futbolistas, un auto eléctrico hecho con materiales reciclados y dispositivos para promover la inclusión.
Por primera vez, el encuentro se realiza en los andenes de la estación, un espacio que recibe a grupos de jóvenes y visitantes interesados en conocer de cerca las iniciativas. La propuesta no se limita a observar: invita a interactuar con los desarrollos, probar dispositivos y descubrir cómo la tecnología puede aplicarse a la educación, la producción y la vida cotidiana.
Laura Mondino, subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, destacó la convocatoria y el valor de reunir en un mismo lugar al ámbito educativo y al productivo.
“Te invita a venir a aprender, a mirar, pero también a vivir la experiencia”, señaló sobre Tendencias TECH. En ese sentido, remarcó que los stands permiten mostrar proyectos innovadores y el potencial que existe en la ciudad.
Santa Fe busca consolidarse como polo de la industria del conocimiento
La participación de escuelas técnicas, universidades y empresas refleja una trama de formación y desarrollo que busca ampliar sus vínculos. Algunas instituciones presentan proyectos construidos por sus estudiantes; otras muestran cómo incorporan herramientas tecnológicas a sus procesos productivos.
Para Mondino, Santa Fe tiene condiciones para consolidarse como un polo de la industria del conocimiento, no solamente por la presencia de universidades, sino también por la cantidad de escuelas técnicas y el interés de los jóvenes por las nuevas tecnologías.
Como ejemplo, mencionó el caso de una institución educativa que cuenta con una importante demanda de formación técnica: según relató, tiene alrededor de 1.200 estudiantes y muchos otros interesados que no logran ingresar.
La funcionaria consideró que este tipo de encuentros permite visibilizar capacidades que no siempre son conocidas por el conjunto de la comunidad y mostrar las oportunidades de crecimiento que existen en la ciudad.
Robots que juegan al fútbol y despiertan vocaciones
Entre las propuestas que atraen la atención de los visitantes se encuentra una demostración de fútbol con robots radiocontrolados, presentada por estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Paraná. Sergio Burgos, representante de la carrera, explicó que el grupo trabaja en robótica y que la facultad es sede de una competencia nacional de la especialidad desde hace 17 años.
Los robots que llevaron a Santa Fe permiten que los chicos prueben cómo funcionan estos dispositivos y se acerquen a una disciplina que combina diseño, electrónica, programación y resolución de problemas. Su desarrollo implica desafíos que van desde conseguir los materiales hasta lograr que los equipos resistan los impactos, tengan la potencia necesaria y funcionen sin interferencias en un entorno donde conviven numerosas señales inalámbricas.
La experiencia también busca despertar vocaciones. La intención del equipo universitario es acercar la robótica a los más jóvenes y estimular su interés por continuar una formación vinculada con la tecnología.
Un auto eléctrico construido con materiales reciclados
La creatividad estudiantil también se refleja en el Capy Rally, un vehículo eléctrico desarrollado por alumnos de una escuela técnica santafesina para participar de una competencia prevista para el 6, 7 y 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires.
Selene, una de las estudiantes que integra el equipo, contó que para construirlo reutilizaron materiales que estaban en desuso dentro de la institución. Entre ellos, mencionó partes de bancos escolares, chapas provenientes de aulas y acetatos de máscaras faciales utilizadas durante la pandemia.
El proyecto combina conocimientos técnicos, trabajo en equipo y recuperación de materiales. Durante el proceso, los estudiantes realizaron mejoras en la estructura, el peso y las dimensiones del vehículo, además de trabajar sobre los ejes, una de las partes que presenta mayores dificultades.
El nombre Capy Rally surgió de un diseño inspirado en elementos que identifican a Santa Fe, entre ellos la laguna Setúbal. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de la comunidad educativa y el apoyo que recibieron durante su desarrollo.
El equipo busca sumar votos a través de la aplicación Eco Fan, donde los usuarios pueden encontrar la placa número 74 y darle “me gusta” para ayudar al proyecto a avanzar en una competencia entre publicaciones.
Tecnología para una movilidad más inclusiva
La Escuela Técnica Belgrano presentó, además, un desarrollo que combina una bicicleta convencional con una silla de ruedas y permite acoplarlas y desacoplarlas con facilidad.
Agustín Fabricio Bordiga, profesor de Educación Física de la institución, explicó que la propuesta busca facilitar los paseos y los traslados de personas con movilidad reducida. La idea es que una persona pueda llevar a un familiar o acompañante, dejarlo en el destino y regresar en bicicleta, o conectar nuevamente ambos elementos para salir juntos.
En la construcción participaron estudiantes de tercero y cuarto año de distintas modalidades, incluidos alumnos del área de Informática. El proyecto apunta a ampliar las posibilidades de circulación y disfrute de espacios públicos, como la costanera santafesina.
Bordiga sostuvo que el objetivo también es promover la empatía entre los jóvenes, al involucrarlos en la creación de soluciones pensadas para otras personas.
La misma escuela exhibió una mano robótica desarrollada por estudiantes de Informática, que funciona mediante servomotores y puede utilizarse como herramienta para ejercicios de rehabilitación y movilidad de la mano.