Innovación y talento

Tendencias TECH reúne más de 70 propuestas y muestra el potencial tecnológico de Santa Fe

La cuarta edición del encuentro se realiza en la Estación Belgrano y reúne a escuelas técnicas, universidades, empresas y emprendedores. Entre las iniciativas se destacan robots futbolistas, un auto eléctrico hecho con materiales reciclados y dispositivos para promover la inclusión.