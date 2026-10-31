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Rafaela: la Feria del Libro tendrá su jornada de cierre en la Plaza 25 de Mayo

La Semana del Libro 2026 concluirá este sábado 31 de octubre con una programación que incluirá la tradicional Feria del Libro, una suelta de ejemplares, propuestas de lectura y expresión artística, una presentación literaria y un concierto homenaje a María Elena Walsh. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita.