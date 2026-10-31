La ciudad de Rafaela tendrá este sábado la última jornada de la Semana del Libro 2026, con una agenda de actividades destinada a distintos públicos y con los libros como protagonistas.
Rafaela: la Feria del Libro tendrá su jornada de cierre en la Plaza 25 de Mayo
La Semana del Libro 2026 concluirá este sábado 31 de octubre con una programación que incluirá la tradicional Feria del Libro, una suelta de ejemplares, propuestas de lectura y expresión artística, una presentación literaria y un concierto homenaje a María Elena Walsh. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita.
El encuentro central será la tradicional Feria del Libro, que se realizará de 17:00 a 21:00 en la Plaza 25 de Mayo.
Allí, librerías, editoriales, bibliotecas y escritores y escritoras compartirán sus propuestas con el público, en un espacio pensado para descubrir nuevas lecturas, conocer la producción literaria local y regional e intercambiar experiencias alrededor de la literatura.
Durante la feria también se llevará adelante una suelta de libros organizada por la Biblioteca Pública Municipal "Lermo R. Balbi", una iniciativa que permitirá que distintos ejemplares lleguen a nuevos lectores.
Lecturas, literatura y un homenaje musical a María Elena Walsh
La programación comenzará a las 10:00 con "La Brasca sale a la calle", una propuesta de la Biblioteca Popular "Monseñor Brasca" destinada a niños y niñas de todas las edades. La actividad incluirá lecturas, música, expresiones artísticas y una feria de libros.
Por la tarde, a las 18:30, el Museo Histórico Municipal será escenario de la presentación del libro Caudillo de una Provincia Invencible. Historia del Brigadier Estanislao López de Santa Fe, a cargo de su autor, el investigador y doctor en Historia Ignacio Martínez.
La publicación, editada por Ediciones del Ministerio de Cultura de Santa Fe, aborda la vida y el liderazgo político y militar de Estanislao López, quien gobernó la provincia durante casi dos décadas en el siglo XIX.
La jornada tendrá también un cierre musical a las 20:00, cuando la Banda Municipal de Música ofrecerá en la Plaza 25 de Mayo un concierto homenaje a María Elena Walsh. El repertorio incluirá algunas de las canciones más reconocidas de la autora, como "El show del perro salchicha", "El twist del Mono Liso", "Manuelita" y "La reina Batata", entre otras.
Reprogramación y condiciones climáticas
Desde la organización informaron que la actividad "Naturaleza Poética", coordinada por Florencia Forni y prevista para las 9:30 en el Bosquecito Besaccia, será reprogramada con fecha a confirmar. La decisión responde a que las lluvias del jueves por la noche dejaron el terreno húmedo y no están dadas las condiciones adecuadas para su realización.
Además, se indicó que las propuestas previstas al aire libre podrán suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. La excepción será el concierto de la Banda Municipal, que se trasladará al Museo Histórico Municipal si el tiempo no permite realizarlo en la Plaza 25 de Mayo.
De esta manera, Rafaela cerrará una nueva edición de la Semana del Libro con una jornada que reunirá a instituciones, librerías, autores y lectores, y que buscará promover el encuentro con la literatura y la producción cultural de la ciudad.