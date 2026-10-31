El Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud incorporó un sistema de generación de energía solar en su sede social, una mejora de infraestructura que permitirá avanzar en un funcionamiento más eficiente y sustentable.
Con una inversión de $12 millones, Unión Progresista avanza en eficiencia energética
La institución instaló un sistema fotovoltaico en el techo de su sede social, a partir de un aporte provincial de $12 millones otorgado a través del programa Renueva Santa Fe. La iniciativa, impulsada mediante gestiones conjuntas entre la Comuna y la Secretaría de Energía, busca mejorar la eficiencia energética de la institución, reducir sus costos operativos y promover el uso de fuentes renovables.
La instalación fue posible gracias a un aporte de $12.000.000 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, gestionado de manera conjunta por la Comuna de San Carlos Sud y la Secretaría de Energía provincial, en el marco del programa Renueva Santa Fe.
Los recursos fueron destinados a la adquisición e instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre el techo de la institución. Esta tecnología permite transformar la radiación solar en electricidad y generar parte de la energía necesaria para el desarrollo de las actividades del club.
La incorporación del equipamiento representa una alternativa para optimizar el consumo eléctrico y disminuir progresivamente la dependencia de la energía proveniente de la red convencional, con potenciales beneficios económicos a mediano y largo plazo.
Qué es el programa Renueva Santa Fe
La iniciativa se enmarca en Renueva Santa Fe, un programa del Gobierno provincial orientado a promover la incorporación de energías renovables y mejorar la eficiencia energética en instituciones y espacios públicos.
El programa contempla asistencia técnica y aportes económicos no reintegrables (ANR) destinados a municipios, comunas, clubes, escuelas, instituciones sociales y deportivas, entre otros organismos.
Entre las tecnologías que impulsa se encuentran los sistemas solares fotovoltaicos, que permiten generar electricidad; los equipos solares térmicos, destinados al aprovechamiento de la energía solar para calentar agua; y los sistemas de biodigestión, que posibilitan producir biogás y aprovechar residuos orgánicos.
De esta manera, Renueva busca facilitar el acceso a soluciones energéticas sustentables, contribuir a reducir los gastos de funcionamiento de las instituciones y promover un uso más eficiente de los recursos.
Sustentabilidad y fortalecimiento institucional
La incorporación de energías limpias constituye una herramienta para acompañar el crecimiento de las instituciones deportivas, no solo desde el mejoramiento de sus instalaciones, sino también mediante la adopción de tecnologías que contribuyan al cuidado del ambiente.
En el caso de Unión Progresista, el trabajo articulado entre la institución, la Comuna de San Carlos Sud y el Gobierno provincial permitió concretar una inversión que combina el fortalecimiento de la infraestructura deportiva con la búsqueda de alternativas energéticas más eficientes.
La experiencia se suma a los objetivos de Renueva Santa Fe, que apunta a extender el uso de energías renovables en distintos puntos de la provincia, acompañando a las instituciones y promoviendo soluciones que permitan reducir el consumo energético convencional.