San Carlos Sud

Con una inversión de $12 millones, Unión Progresista avanza en eficiencia energética

La institución instaló un sistema fotovoltaico en el techo de su sede social, a partir de un aporte provincial de $12 millones otorgado a través del programa Renueva Santa Fe. La iniciativa, impulsada mediante gestiones conjuntas entre la Comuna y la Secretaría de Energía, busca mejorar la eficiencia energética de la institución, reducir sus costos operativos y promover el uso de fuentes renovables.