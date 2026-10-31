La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante una nueva jornada de compactación de caños de escape no reglamentarios, retirados de motocicletas durante los controles viales realizados en la ciudad. En esta oportunidad, fueron destruidas alrededor de 160 unidades, correspondientes a procedimientos efectuados durante este año y el anterior.
Contaminación sonora: compactaron más de 160 escapes secuestrados en controles de tránsito en Villa Gobernador Gálvez
El intendente Alberto Ricci explicó que la medida busca reducir la contaminación sonora y anticipó que enviará al Concejo un proyecto para incrementar las multas a quienes circulen con escapes adulterados. Los fondos obtenidos por la venta del material recuperado serán destinados a una institución de bien público.
El operativo fue encabezado por el intendente Alberto Ricci, quien recordó que en 2018 la ciudad sancionó una ordenanza que prohíbe la utilización de escapes que no sean los originales de fábrica, incluidos los denominados escapes libres y aquellos que presentan modificaciones.
"Hoy se está haciendo la tercera compactación con una cantidad aproximada de 160 unidades que se fueron retirando a lo largo de todo este año y el año pasado", detalló el mandatario.
La medida forma parte de las acciones municipales orientadas al cumplimiento de las normas de tránsito y convivencia urbana, con especial atención a los ruidos generados por vehículos que circulan con sistemas de escape modificados.
El objetivo es reducir los ruidos molestos en los barrios
Ricci señaló que uno de los principales propósitos de estos procedimientos es disminuir la contaminación sonora y evitar las molestias que ocasionan los escapes libres, particularmente en motocicletas.
"Para nosotros poder realizar esto es muy importante porque muchas veces el sonido de los escapes libres en las motos son muy molestos para todos los vecinos", sostuvo.
En cuanto al procedimiento previsto para quienes infringen la normativa, explicó que cuando se detecta una motocicleta con el escape adulterado, el vehículo es remitido al corralón municipal. Para recuperarlo, el propietario debe abonar la multa correspondiente y reemplazar el dispositivo irregular por el escape original.
"Cuando detectamos que hay motos con caños de escape adulterados, se remite la moto al corralón y para liberarla, aparte de pagar la multa, tiene que volver a colocar el caño de escape original y el irregular queda incautado", precisó el intendente.
Buscan incrementar las multas y destinar los fondos a una entidad social
Como parte de la estrategia para desalentar estas infracciones, el Ejecutivo municipal anticipó que enviará al Concejo un proyecto para establecer sanciones económicas más elevadas para quienes circulen con escapes libres o modificados.
"Vamos a enviar al Concejo un proyecto para que las multas de aquellas personas que anden con caño de escape libre sean superiores a las multas comunes que hoy están vigentes", adelantó Ricci.
Según explicó, la intención es que el mayor costo de las sanciones funcione como un elemento disuasivo y contribuya a reducir la circulación de vehículos con sistemas de escape fuera de reglamento.
Por otra parte, el mandatario indicó que el material metálico secuestrado tendrá un destino solidario. Los fondos que se obtengan de la venta de la chatarra compactada serán entregados a una institución de bien público de la ciudad.
"Nosotros lo que hacemos generalmente con la chatarra es destinar los fondos de la venta de la compactación a entidades de bien público. En este caso el procedimiento se destinará a una institución que tenga todos los papeles ordenados y una cuenta bancaria", concluyó.