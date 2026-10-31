En el sur santafesino

Contaminación sonora: compactaron más de 160 escapes secuestrados en controles de tránsito en Villa Gobernador Gálvez

El intendente Alberto Ricci explicó que la medida busca reducir la contaminación sonora y anticipó que enviará al Concejo un proyecto para incrementar las multas a quienes circulen con escapes adulterados. Los fondos obtenidos por la venta del material recuperado serán destinados a una institución de bien público.