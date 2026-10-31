Los Bomberos Zapadores que cumplen funciones en la ciudad de Vera incorporaron nuevo equipamiento para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. La entrega incluyó una camioneta, un equipo portátil para combatir incendios y dos módulos habitacionales destinados al personal que desarrolla tareas en el norte de la provincia.
Una nueva base operativa y más equipamiento para los Bomberos Zapadores en Vera
La dependencia recibió una camioneta, un equipo portátil para combatir incendios y dos módulos destinados al personal. Además, avanzan los trabajos de acondicionamiento del predio ubicado en la intersección de Hermanas Carmelinas y avenida Presidente Perón, donde funcionará la base operativa.
En paralelo, se llevan adelante trabajos de acondicionamiento en un predio ubicado en la intersección de Hermanas Carmelinas y avenida Presidente Perón, que será destinado al funcionamiento del cuartel. El espacio permitirá contar con una base operativa propia y mejores condiciones para el trabajo de los efectivos.
Una camioneta y un equipo para combatir incendios
Entre los elementos incorporados se encuentra una camioneta nueva, preparada para facilitar los desplazamientos tanto en sectores urbanos como en zonas de difícil acceso. Su adquisición demandó una inversión de 66 millones de pesos.
También se entregó un equipo Combat 500, cuyo costo fue de 11.000 dólares. Se trata de un dispositivo portátil que cuenta con un tanque de 600 litros de agua y puede instalarse en la parte trasera de una camioneta u otro vehículo con capacidad para transportarlo.
El sistema ofrece una autonomía de entre 15 y 20 minutos de trabajo, según las condiciones de utilización, y permite intervenir con rapidez en distintos focos de incendio.
Dos módulos para mejorar las condiciones del personal
El equipamiento se completó con la incorporación de dos módulos destinados a los bomberos que prestan servicio en el norte provincial. Las estructuras cuentan con cocina, baño y espacios de descanso, y representaron una inversión de 72 millones de pesos.
Estos espacios buscan brindar instalaciones básicas para el personal que desarrolla tareas operativas en la región y facilitar su permanencia durante las jornadas de servicio.
Un predio destinado al futuro cuartel
Otro de los ejes es el acondicionamiento del terreno donde funcionará el cuartel de los Bomberos Zapadores en Vera. La ubicación permitirá disponer de un espacio propio para organizar las tareas y los recursos destinados a la atención de emergencias.
El coordinador provincial de Bomberos Zapadores, Alexis Sciaca, explicó que el predio se prepara para responder ante distintas contingencias, entre ellas las vinculadas con las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño y los incendios forestales.
En relación con el equipo Combat 500, Sciaca destacó su versatilidad y facilidad de traslado. Según detalló, su capacidad de almacenamiento y su posibilidad de montaje sobre vehículos permiten disponer de una herramienta de intervención rápida en diferentes escenarios.