En el norte provincial

Una nueva base operativa y más equipamiento para los Bomberos Zapadores en Vera

La dependencia recibió una camioneta, un equipo portátil para combatir incendios y dos módulos destinados al personal. Además, avanzan los trabajos de acondicionamiento del predio ubicado en la intersección de Hermanas Carmelinas y avenida Presidente Perón, donde funcionará la base operativa.