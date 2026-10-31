El senador provincial valoró el compromiso de las distintas comisiones directivas, autoridades comunales y colaboradores que participaron durante años de un proyecto que hoy permite devolver a la comunidad uno de sus espacios históricos.
Pirola destacó el trabajo conjunto y el esfuerzo colectivo que permitió recuperar el salón de la Sociedad Italiana de Pilar
"Fueron tiempos complejos, de mucho esfuerzo, de mucha coordinación", expresó el senador, quien reconoció especialmente la participación de los integrantes de la Sociedad Italiana y de su propio grupo de colaboradores, entre ellos Angelina y Lucía, responsables de tareas técnicas y profesionales.
El senador Rubén Pirola destacó el trabajo conjunto y el esfuerzo colectivo que hicieron posible la recuperación del salón de la Sociedad Italiana de Pilar, cuya renovación fue inaugurada recientemente, después de un largo proceso que involucró a diferentes conducciones institucionales y autoridades locales.
“Muchas veces soñábamos estos momentos y fueron tiempos difíciles y no podíamos avanzar”, recordó el legislador durante la ceremonia, al repasar las distintas etapas que atravesó el proyecto.
Recuperación de un espacio histórico
Pirola evocó especialmente a María del Carmen y a quienes, desde sucesivas comisiones directivas, mantuvieron vigente el propósito de recuperar el edificio. También recordó las conversaciones con anteriores autoridades comunales y el compromiso asumido junto a Leandro, actual presidente de la institución, y la conducción local para avanzar con los trabajos.
“Fueron tiempos complejos, de mucho esfuerzo, de mucha coordinación”, expresó el senador, quien reconoció especialmente la participación de los integrantes de la Sociedad Italiana y de su propio grupo de colaboradores, entre ellos Angelina y Lucía, responsables de tareas técnicas y profesionales.
En su intervención, Pirola vinculó este logro con una forma de trabajar que reconoce la continuidad de los esfuerzos realizados a lo largo del tiempo y la importancia de sumar voluntades alrededor de objetivos que benefician a toda la comunidad.
El legislador recordó que uno de los propósitos centrales era recuperar el salón para que volviera a estar “al servicio no solo de los socios, sino de toda la comunidad de Pilar”.
El legado de los inmigrantes
También dedicó parte de sus palabras a reconocer el legado de las primeras familias inmigrantes, cuyos valores de trabajo, esfuerzo y organización colectiva dieron origen a instituciones que forman parte de la identidad de Las Colonias.
En ese sentido, afirmó que “la historia tiene valor” y destacó la responsabilidad de preservar el patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones.
La recuperación del salón representa así la culminación de un esfuerzo desarrollado durante años y abre una nueva etapa para la Sociedad Italiana, con un espacio renovado que podrá volver a recibir actividades, encuentros y celebraciones de los vecinos de Pilar.