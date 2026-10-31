Actividad legislativa

Pirola destacó el trabajo conjunto y el esfuerzo colectivo que permitió recuperar el salón de la Sociedad Italiana de Pilar

"Fueron tiempos complejos, de mucho esfuerzo, de mucha coordinación", expresó el senador, quien reconoció especialmente la participación de los integrantes de la Sociedad Italiana y de su propio grupo de colaboradores, entre ellos Angelina y Lucía, responsables de tareas técnicas y profesionales.