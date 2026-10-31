Impacto cambiario y financiero

La reacción de los mercados brasileños modifica el escenario comercial para Argentina

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analizó la reacción de los mercados brasileños después del balotaje, con caídas en acciones, depreciación del real y un marcado aumento de las tasas de interés. El movimiento cambiario llevó la competitividad bilateral a su nivel más bajo desde mayo de 2025 y podría generar dificultades para las exportaciones argentinas, especialmente las industriales.