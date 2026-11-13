Las canastas que definen las líneas de indigencia y pobreza volvieron a acelerarse durante octubre, con aumentos superiores a la inflación general y un costo mensual que ya alcanza $1,69 millones para una familia tipo de cuatro integrantes.
Las canastas volvieron a subir más que la inflación y el piso de pobreza llegó a $1,7 millones
La Canasta Alimentaria aumentó 3,1% y la Total, 3,5% durante octubre, ambas por encima del IPC mensual. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $761.261 para no ser indigente y $1.690.000 para superar la línea de pobreza. Los dos indicadores acumulan una suba de 29,1% en el año.
El informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,1% y la Canasta Básica Total (CBT) avanzó 3,5%, después de que ambas registraran una variación de 1,7% durante septiembre.
El cambio fue significativo frente al mes anterior. En septiembre, las dos canastas habían quedado por debajo de la inflación nacional, que entonces había sido de 1,9%. En octubre ocurrió lo contrario: la alimentaria avanzó nueve décimas más que el IPC nacional de 2,2%, mientras la total lo superó por 1,3 puntos porcentuales.
La diferencia fue todavía mayor frente al 2% registrado por la inflación del Gran Buenos Aires, región sobre la que se valorizan las canastas utilizadas para establecer las líneas de indigencia y pobreza.
La aceleración también resultó dispar entre ambos indicadores. La CBA aumentó 1,4 puntos porcentuales más que en septiembre, mientras la CBT tuvo un salto de 1,8 puntos. Esta última registró así su incremento mensual más importante desde enero, cuando había avanzado 3,9%.
La secuencia de la canasta alimentaria muestra una trayectoria irregular durante el año: avanzó 5,8% en enero, 3,2% en febrero, 2,2% en marzo, apenas 1,1% en abril, 2,4% en mayo y 1,3% en junio. Después subió 2,6% tanto en julio como en agosto, desaceleró a 1,7% en septiembre y volvió a aumentar 3,1% en octubre.
Impacto en el acumulado anual
La aceleración mensual amplió la diferencia que las canastas básicas mantienen respecto del índice general de precios y que afecta especialmente a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a consumos esenciales.
Entre enero y octubre, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total acumularon un incremento de 29,1%. En el mismo período, el IPC nacional avanzó 26,3%, exactamente la misma variación registrada en el Gran Buenos Aires.
La brecha alcanza así 2,8 puntos porcentuales en los primeros diez meses del año, después de que septiembre hubiera cerrado con aumentos acumulados de 25,3% para la CBA y 24,7% para la CBT.
La distancia es considerablemente mayor al mirar doce meses. Frente a octubre de 2025, el costo alimentario necesario para no caer en la indigencia aumentó 39,9%, contra una inflación de 33% en el GBA. La canasta que determina la pobreza avanzó 39,2%.
La evolución interanual dejó, no obstante, dos movimientos distintos. La CBA desaceleró apenas una décima respecto del 40% que había registrado en septiembre, mientras que la CBT volvió a acelerarse, desde 38,7% hasta 39,2%.
La diferencia importa porque la CBA representa el gasto mínimo en alimentos utilizado para establecer la línea estadística de indigencia. La CBT amplía esa referencia incorporando bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel y determina el umbral de pobreza.
Cuánto necesitaron las familias
Para el adulto equivalente utilizado por el organismo como unidad de referencia, la Canasta Básica Alimentaria quedó valuada en $246.362,93, mientras la Canasta Básica Total alcanzó $546.925,70.
En el hogar tipo de cuatro integrantes —un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8— fueron necesarios $761.261,45 para cubrir los alimentos mínimos y $1.690.000,41 para superar la línea de pobreza.
Un mes antes esos valores eran $738.689,90 y $1.632.504,69. Es decir, durante octubre el piso alimentario sumó otros $22.571,55, mientras el ingreso mensual requerido para no ser considerado pobre aumentó $57.495,72.
El movimiento representó un salto considerable frente a septiembre, cuando los respectivos umbrales habían sumado $12.220,52 y $27.007,34 en un mes.
Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— la CBA llegó a $606.052,81 y la CBT a $1.345.437,22. En una familia de cinco personas, los respectivos umbrales ascendieron a $800.679,52 y $1.777.508,52.
De esta manera, la familia tipo superó durante octubre los $750.000 mensuales necesarios únicamente para garantizar el piso alimentario y quedó a apenas $10.000 de necesitar $1,7 millones para situarse estadísticamente por encima de la pobreza.
Se trata de umbrales de ingresos, no de una medición directa de cuántas personas están bajo esas líneas. Su impacto efectivo sobre los niveles de pobreza e indigencia dependerá también de la evolución de los ingresos de los hogares, particularmente salarios, jubilaciones y transferencias sociales.
Verduras con fuertes aumentos
La aceleración de la canasta alimentaria coincidió con fuertes movimientos de precios en distintos productos, especialmente verduras y hortalizas. La selección de precios del IPC del Gran Buenos Aires publicada junto con el dato de inflación permite observar esa dispersión.
Entre las mayores subas estuvieron el zapallo anco, con 58,2%; la cebolla, 25,2%; la papa, 24,4%; la batata, 21,6%; y el limón, también con 21,6%. En sentido contrario, el tomate redondo cayó 11%, la banana 8,4%, la lechuga 3,7% y la naranja 3,6%.
El movimiento contrasta con septiembre, cuando el tomate había encabezado los incrementos con 34,1%, mientras la papa retrocedía 3,3%. Durante octubre, esos comportamientos se invirtieron, mostrando la volatilidad de los precios de los alimentos frescos.
También hubo aumentos en productos de consumo habitual. El arroz blanco subió 4,8%; los huevos, 4,6%; la leche en polvo, 4,5%; el pan de mesa, 4,1%; y la harina de trigo, 2,7%. El pan francés avanzó 2%.
Las carnes, en cambio, mostraron variaciones bastante más moderadas. El asado aumentó 0,7% y la carne picada, 0,6%, mientras el cuadril permaneció sin cambios, la nalga bajó 0,4%, la paleta 0,7% y el pollo entero 1,1%.
Entre los lácteos, la leche fresca en sachet subió apenas 0,4%, frente al 4,5% de la leche en polvo. El queso pategrás aumentó 3,2%, mientras el cremoso avanzó solamente 0,1%.
La disparidad ayuda a dimensionar el comportamiento de los alimentos, aunque el aumento de cada producto no se traslada de manera uniforme a la canasta básica, cuya composición y ponderaciones son específicas.