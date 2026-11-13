Costo de vida

Las canastas volvieron a subir más que la inflación y el piso de pobreza llegó a $1,7 millones

La Canasta Alimentaria aumentó 3,1% y la Total, 3,5% durante octubre, ambas por encima del IPC mensual. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $761.261 para no ser indigente y $1.690.000 para superar la línea de pobreza. Los dos indicadores acumulan una suba de 29,1% en el año.