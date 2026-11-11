El Gobierno nacional consiguió refinanciar una parte importante de sus compromisos inmediatos, pero la primera licitación de noviembre volvió a mostrar las dificultades para extender los plazos de la deuda más allá de las elecciones presidenciales de 2027.
El Gobierno renovó vencimientos pero el mercado evitó comprometerse más allá de 2027
Economía adjudicó $8,87 billones. Al incorporar otros bonos pagados este miércoles, las consultoras estiman un refinanciamiento del 84% y una liberación de $1,7 billones. Más del 95% de los nuevos títulos vence antes de las elecciones de 2027.
La Secretaría de Finanzas informó que "se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 11,60 billones" y se adjudicaron $8,87 billones. Economía comunicó una renovación del 103,07%, calculada sobre los vencimientos correspondientes a la liquidación de la operación, prevista para el viernes 13.
Sin embargo, las consultoras incorporaron al cálculo los bonos ajustados por inflación TX26 y TX28, pagados este miércoles. Bajo ese criterio, el Tesoro refinanció aproximadamente el 84% de los vencimientos, que totalizaron alrededor de $10,6 billones.
Una renovación con resultado expansivo
La consultora Puente explicó que, al considerar los pagos de esos bonos, "el rollover efectivo baja al 84%" y estimó: "Esto implica que expandieron unos $1,7 billones aproximadamente".
Desde Economía aclararon que los TX26 y TX28 no fueron contemplados en el porcentaje oficial porque sus vencimientos no coinciden con la fecha de liquidación de la licitación. La diferencia responde, por lo tanto, al conjunto de obligaciones considerado y no al monto adjudicado.
Puente señaló que la operación fue la primera con resultado expansivo desde agosto, al considerar todos los vencimientos. También indicó que el Tesoro reconoció rendimientos aproximadamente 100 puntos básicos superiores a los del mercado secundario en los dos instrumentos a tasa fija.
Martín de la Fuente, analista de Bavsa, consideró que el resultado estuvo dentro de lo previsto, "dado el contexto de liquidez ajustada".
Cabe aclarar que la liberación estimada no implica necesariamente una expansión monetaria neta equivalente, ya que el Banco Central también interviene mediante operaciones de absorción de liquidez.
Fuerte preferencia por plazos cortos
El detalle oficial mostró que casi el 40% del monto adjudicado correspondió a una nueva letra vinculada con la tasa TAMAR, con vencimiento en abril de 2027. Captó $3,51 billones y reconoció un margen de 2,5 puntos porcentuales sobre esa referencia bancaria.
Otros $2,15 billones se colocaron en una Lecap que vence en enero de 2027, con una tasa efectiva anual del 28,08%, y $1,62 billones en un Boncap de junio del mismo año, al 30,36%. También se adjudicaron $1,18 billones en una letra vinculada con el dólar oficial, que vence en enero.
La única alternativa posterior a las elecciones presidenciales de octubre de 2027 fue el Boncer ajustado por inflación con vencimiento en junio de 2028. Captó apenas $407.413 millones, equivalentes al 4,6% del total, con un rendimiento del 10,5% anual sobre la actualización por CER.
Puente destacó que "casi no hubo demanda por el BONCER TZX28". En consecuencia, el 95,4% del dinero adjudicado quedó concentrado en instrumentos con vencimientos anteriores a los comicios.
De la Fuente aportó otra referencia: el plazo promedio de emisión fue de 163 días, 193 menos que en la licitación anterior. La reducción refleja la menor extensión de las nuevas colocaciones, aunque también responde a las características de los instrumentos ofrecidos.
Desafíos para las próximas colocaciones
La dificultad para conseguir financiamiento a mayor plazo ya figuraba entre las advertencias previas de los analistas.
Daniel Chodos, responsable de investigación de Dhalmore Capital, había señalado sobre el bono de 2028 que "su larga duración podría limitar el interés en la licitación salvo que se convalide algún premio".
Portfolio Personal Inversiones (PPI) también identificó la demanda por ese título como una referencia para evaluar la posibilidad de extender vencimientos. Según sus estimaciones, las dos licitaciones posteriores concentran compromisos por alrededor de $66 billones.
Facimex, por su parte, había advertido que renovar la totalidad de las obligaciones podía requerir tasas más elevadas, dadas las restricciones de liquidez. La firma también identificó compras de títulos de mayor plazo realizadas previamente por el Tesoro en el mercado secundario.
El resultado marca un contraste con las licitaciones de octubre, cuando Economía había logrado absorber pesos y trasladar una mayor proporción de obligaciones hacia vencimientos más lejanos.
Esta vez, el cálculo ampliado muestra una liberación neta de fondos y una colocación concentrada en plazos relativamente cortos, aunque una sola operación no permite determinar un cambio definitivo de estrategia.
Con los próximos vencimientos por delante, el Tesoro deberá volver a buscar financiamiento en un mercado que, al menos en esta licitación, mostró mayor disposición a renovar obligaciones inmediatas que a comprometer fondos más allá de 2027.