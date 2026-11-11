Licitación del Tesoro

El Gobierno renovó vencimientos pero el mercado evitó comprometerse más allá de 2027

Economía adjudicó $8,87 billones. Al incorporar otros bonos pagados este miércoles, las consultoras estiman un refinanciamiento del 84% y una liberación de $1,7 billones. Más del 95% de los nuevos títulos vence antes de las elecciones de 2027.