Economía

Riesgo país: por qué volvió a superar los 900 puntos y cómo puede afectar al país

El riesgo país cerró la última semana en 939 puntos básicos, su nivel más alto en más de un año. La suba refleja el mayor rendimiento que los inversores exigen por los bonos argentinos y vuelve a poner el foco en las necesidades de financiamiento para 2027, el acceso al crédito y la disponibilidad de dólares.