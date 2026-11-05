El acceso al agua corriente, el gas natural y las cloacas continúa siendo una de las principales diferencias en las condiciones de vida de los hogares argentinos.
Servicios básicos: el 47% de los hogares argentinos no accede a agua, gas y cloacas al mismo tiempo
Según el último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2026, casi la mitad de los hogares relevados en 31 aglomerados urbanos no cuenta con los tres servicios de manera simultánea.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que el 47% de los hogares relevados no cuenta con acceso simultáneo a los tres servicios básicos. El dato corresponde al primer semestre de 2026 y surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que comprende 31 aglomerados urbanos del país.
El relevamiento permite identificar cuáles son las redes que presentan mayores dificultades de cobertura. El gas natural encabeza las carencias: el 35,4% de los hogares no tiene conexión a la red pública. En segundo lugar aparecen los desagües cloacales, con un 26,9% sin acceso, mientras que el agua corriente registra el menor déficit, con un 9,1% de viviendas sin conexión.
En términos generales, el organismo estadístico estimó que el 53% de los hogares cuenta con los tres servicios. Esto significa que 4,8 millones de hogares no acceden al menos a uno de ellos, sobre un universo de aproximadamente 10,2 millones de viviendas relevadas.
Gas de red, el servicio con mayor déficit en los hogares
Los datos del INDEC muestran que la conexión al gas natural es el principal punto débil entre los tres servicios públicos analizados. Durante el primer semestre de 2026, el 64,6% de los hogares tenía acceso a esta red, mientras que el 35,4% restante no contaba con esa prestación.
La situación también se refleja en la cantidad de personas alcanzadas por esta carencia. De acuerdo con el informe, 12,2 millones de habitantes de los aglomerados relevados no tienen acceso al gas de red.
La falta de conexión no significa necesariamente que esos hogares no dispongan de combustible para cocinar o calefaccionarse. El INDEC contempla entre las alternativas utilizadas el gas envasado o de tubo, el kerosene, la leña, el carbón y otros combustibles.
Sin embargo, la diferencia entre disponer de alguna fuente de energía y contar con conexión domiciliaria a la red pública es importante para interpretar el indicador.
Agua corriente y cloacas: cómo es la cobertura
En el caso del agua corriente, el 90,9% de los hogares relevados cuenta con acceso a la red pública. El 9,1% restante no dispone de esa conexión.
El informe también analiza las distintas formas de abastecimiento. Entre los hogares que tienen agua dentro de la vivienda, algunos utilizan perforaciones con bomba a motor en lugar de la red pública. En el primer semestre de 2026, esta modalidad representó el 8,4% de los hogares.
Por otra parte, el 1,8% de las viviendas relevadas debe acceder al agua fuera de la casa.
La situación de las cloacas presenta una brecha mayor. El 73,1% de los hogares tiene conexión a la red pública de desagües, mientras que el 26,9% no cuenta con ese servicio.
Entre las alternativas para los hogares sin conexión cloacal, el organismo contempla sistemas como cámara séptica y pozo ciego, solo pozo ciego u otras formas de eliminación de excretas.
Qué cambió respecto del año anterior
La comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026 permite observar un deterioro en el indicador de acceso al gas de red.
Según la serie semestral publicada por el INDEC, el porcentaje de hogares sin conexión pasó del 34,3% al 35,4%. Es decir, aumentó 1,1 puntos porcentuales en un año.
En cambio, la proporción de hogares sin acceso a la red pública de agua corriente bajó del 9,4% al 9,1%. En el caso de las cloacas, el indicador se mantuvo sin cambios: el 26,9% de los hogares continuó sin conexión.
La medición conjunta también mostró una variación. Los hogares que no acceden al menos a uno de los tres servicios pasaron del 46,2% en el primer semestre de 2025 al 47% en igual período de 2026.
De esta manera, el informe señala que el principal cambio interanual se produjo en el acceso al gas natural, mientras que los indicadores de agua y cloacas registraron variaciones menores o se mantuvieron estables.
Qué información hay sobre Santa Fe y Rosario
La Encuesta Permanente de Hogares incluye entre sus 31 aglomerados urbanos a Gran Santa Fe y Gran Rosario.
Sin embargo, el informe de indicadores de condiciones de vida publicado por el INDEC presenta los porcentajes de acceso a las redes de agua, gas y cloacas para el conjunto de los aglomerados, sin ofrecer en sus cuadros principales un desglose específico de esos tres servicios para cada una de las dos áreas metropolitanas santafesinas.
Por ese motivo, no es posible atribuir a Santa Fe o Rosario los porcentajes nacionales ni establecer, a partir de esta publicación, cuál de las dos ciudades presenta mayores dificultades de cobertura.
El organismo aclara, además, que los resultados pueden variar entre regiones según la extensión de las redes públicas y las posibilidades de conexión de cada vivienda. La existencia de infraestructura en las inmediaciones no garantiza por sí sola que un hogar esté conectado al servicio.
El relevamiento corresponde exclusivamente a los 31 aglomerados urbanos cubiertos por la EPH y no representa de manera directa la situación de las localidades más pequeñas ni de las áreas rurales.
Los resultados permiten dimensionar una brecha que continúa presente en los principales centros urbanos del país: mientras el agua corriente alcanza a nueve de cada diez hogares, el gas de red y las cloacas todavía dejan sin cobertura a una proporción considerable de viviendas.