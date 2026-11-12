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El efecto pinza sobre los salarios: 6 de cada 10 trabajadores se quedan sin dinero antes del día 20

El economista Germán Rollandi explicó que el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos profundizan las dificultades para llegar a fin de mes. Según detalló, un informe muestra que casi el 60% de los asalariados ya no tiene fondos disponibles al día 20.