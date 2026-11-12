El deterioro del salario real y la caída del empleo se prolongan desde hace 14 meses y profundizan las dificultades económicas de los hogares argentinos. Así lo explicó el economista Germán Rollandi, quien analizó la pérdida del poder adquisitivo, el retroceso del consumo y las dificultades que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes.
El efecto pinza sobre los salarios: 6 de cada 10 trabajadores se quedan sin dinero antes del día 20
El economista Germán Rollandi explicó que el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos profundizan las dificultades para llegar a fin de mes. Según detalló, un informe muestra que casi el 60% de los asalariados ya no tiene fondos disponibles al día 20.
Si bien los ingresos registraron una leve recuperación en agosto, el especialista advirtió que todavía permanecen por debajo del promedio de 2025 y de los niveles de 2022 y 2023. Además, señaló que la caída del salario real es uno de los factores que explica la desaceleración de la actividad económica.
Sueldos en caída
El especialista explicó que, si bien los salarios tuvieron una leve recuperación en agosto, todavía permanecen por debajo del promedio de 2025 y de los niveles registrados en 2022 y 2023.
El sector privado formal aparece entre los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo. En tanto, los ingresos del empleo público también muestran una evolución inferior a la del año pasado.
No llegan a fin de mes
Un relevamiento del Banco Provincia de Buenos Aires permitió medir cuándo se agota el dinero de los trabajadores que cobran sus salarios en esa entidad. El estudio analizó los movimientos de las cuentas sueldo y los consumos realizados durante el mes.
"Al día 5, ya a la mitad usó su sueldo. Al día 10 un tercio de los asalariados no tiene más plata. Esto es una realidad, no es una percepción", explicó Rollandi.
Los datos también muestran que, al día 20, casi el 60% de los asalariados ya se quedó sin fondos. De esta manera, apenas cuatro de cada diez llegan al final del mes con dinero disponible.
La comparación con 2023 refleja un empeoramiento: mientras que entonces menos del 20% se quedaba sin sueldo alrededor del día 10, actualmente la proporción se acerca al 23%.
A esto se suma el peso de los gastos inevitables. "De uno de cuatro pesos se gasta al día siguiente cobrar el sueldo", indicó el economista, en referencia a los alquileres, servicios e impuestos.
El efecto pinza
Rollandi utilizó el concepto de "efecto pinza" para explicar por qué los hogares siguen perdiendo capacidad de compra pese a la desaceleración inflacionaria.
Según detalló, los salarios reales cayeron un 4% entre julio de 2025 y julio de 2026. Al mismo tiempo, los gastos fijos continúan absorbiendo una parte importante de los ingresos.
El deterioro también se refleja en el consumo: las compras con tarjeta registraron una caída interanual del 8,6%. "Yo no solamente tengo menos salario respecto a la inflación, sino que mis gastos fijos han crecido de manera considerable y yo he dejado de consumir", sostuvo.
En este contexto, las familias postergan compras de indumentaria, tecnología y electrodomésticos. La falta de financiamiento y el aumento de la morosidad también dificultan el acceso a bienes que suelen adquirirse en cuotas.
Los más afectados
El impacto de la pérdida salarial es desigual. Los sectores de menores ingresos son los que enfrentan mayores dificultades para sostener sus gastos, debido a su escasa capacidad de ahorro y al peso de los consumos básicos.
De acuerdo con los datos presentados por Rollandi, más de la mitad de las personas con ingresos bajos ya no tiene dinero al día 10. En los sectores medios bajos, la proporción ronda el 40%, mientras que entre los ingresos medios se ubica entre el 28% y el 30%.
La situación es diferente en los segmentos medios altos y altos, que cuentan con mayor margen para distribuir sus gastos y capacidad de ahorro. En estos casos, la reducción de los saldos bancarios también puede responder a la compra de dólares.
"Está golpeando es la base de la pirámide y es la que sostiene el consumo y la dinámica de la actividad económica", advirtió el economista.
Más informalidad
La situación salarial también está vinculada con el deterioro del mercado laboral. Rollandi mencionó una pérdida de 437.000 puestos de trabajo desde 2023 y señaló que la informalidad alcanzó el 45%, según los últimos datos que presentó.
El especialista advirtió que esta situación deja a numerosos trabajadores sin estabilidad ni protección laboral. Además, remarcó que tener un salario no garantiza que los ingresos sean suficientes para superar la pobreza.
Para Rollandi, la combinación de despidos, informalidad y salarios que pierden frente a la inflación genera un círculo que profundiza la caída del consumo.
Expectativas estancadas
Al analizar las perspectivas, el economista señaló que las expectativas de los hogares cambiaron durante los últimos meses. A comienzos de año, una parte importante de la población esperaba que la desaceleración inflacionaria permitiera recuperar rápidamente el poder adquisitivo.
Sin embargo, esa expectativa perdió fuerza. "La gente no ve que esto empeore, no ve que la inflación se descontrole, pero tampoco ve que baje y el salario se recupere", describió.
El escenario, según su análisis, combina ingresos estancados, una recuperación salarial todavía débil y ausencia de mejoras significativas en el empleo y la informalidad.
Crecimiento limitado
En cuanto a la actividad económica, Rollandi indicó que el tercer trimestre tuvo un resultado negativo. También mencionó que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó en 0,7% la proyección de crecimiento para el año.
Respecto de los salarios, anticipó que las próximas mediciones mostrarían un acompañamiento leve de la inflación. No obstante, aclaró que todavía no se observa una recuperación consolidada del poder adquisitivo.
El economista concluyó que la desaceleración de los precios no alcanza por sí sola para revertir el deterioro de los hogares. La recuperación de los ingresos, el empleo y el consumo continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina.