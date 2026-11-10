La recaudación tributaria registró una leve mejora en octubre, pero el gobierno nacional profundizó la reducción del gasto público en un contexto en el que los ingresos acumulados todavía permanecen por debajo de los del año pasado, de acuerdo a la estimación de IARAF.
Ganancias y retenciones sostienen la recaudación en un nuevo mes de reducción del gasto
Los dos tributos concentraron cerca del 89% de las mejoras recaudatorias de octubre, según el cálculo del IARAF. El IVA continuó en retroceso, mientras el gasto efectivamente pagado registró su segunda mayor caída real interanual del año.
Dos informes publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal permiten reconstruir la secuencia. El primero estimó que "en octubre de 2026, la recaudación tributaria nacional total habría crecido un 0,7% en términos reales interanuales". El segundo registró una reducción del 5,4% en el gasto primario devengado de la Administración Nacional y del 9,7% en el efectivamente pagado.
La diferencia responde a la distinción entre las obligaciones reconocidas por el Estado y los desembolsos realizados. Según IARAF, la caída del gasto pagado fue la segunda más pronunciada de 2026 y la del devengado, la quinta.
Ambos estudios utilizan una inflación mensual estimada del 1,85% para octubre, dado que el INDEC publicará el índice correspondiente este jueves 12, por lo que las variaciones permanecen sujetas a revisión.
La mejora sigue dependiendo de pocos impuestos
El informe de recaudación destacó que "el tributo que más creció fue Derechos de Exportación", con una mejora real interanual estimada del 155%. Le siguió Ganancias, con un incremento del 16,9%.
En cambio, "el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones, habría tenido una baja de recaudación del 8,2% en términos reales", con retrocesos del 1,7% en su componente impositivo y del 28,3% en el aduanero.
Los derechos de importación disminuyeron 31,9% y los impuestos internos coparticipados, 33,8%. Los aportes y contribuciones de la Seguridad Social crecieron apenas 0,9%.
Según los cálculos de IARAF, los impuestos que aumentaron aportaron $1,42 billones adicionales en términos reales, pero aquellos que retrocedieron restaron $1,27 billones. El resultado neto fue una mejora equivalente a $154.011 millones de octubre.
Ganancias y derechos de exportación concentraron cerca del 89% de las mejoras, mientras el IVA explicó aproximadamente la mitad de las pérdidas.
El balance acumulado mantiene otro resultado. IARAF estimó que durante los primeros diez meses "la recaudación tributaria nacional total habría descendido un -2,7% real interanual", equivalente a una pérdida aproximada de $5,9 billones a precios de octubre.
La consultora precisó que, al excluir los derechos de exportación e importación, "la recaudación total habría registrado una baja del 1,3%". El IVA acumuló una disminución real del 6,7% y los recursos de la Seguridad Social, del 2,7%.
El gasto volvió a caer después de septiembre
El informe sobre la ejecución presupuestaria consignó que el gasto primario devengado alcanzó $12 billones en octubre, con una disminución real interanual del 5,4%. En los primeros diez meses acumuló una reducción del 3,2%.
IARAF destacó que "de los diez meses transcurridos en el año, en siete meses se habría registrado una baja real interanual del gasto primario devengado". Después de aumentar 6,9% en septiembre, volvió a retroceder en octubre.
La disminución fue mayor en los pagos efectivos. El gasto primario base caja alcanzó $12,31 billones y registró una reducción estimada del 9,7%, después de haber caído apenas 0,7% en septiembre. En el acumulado enero-octubre, el retroceso llegó al 4,2%.
El instituto señaló que "ninguno de los nueve componentes habría registrado incrementos" en el gasto pagado durante octubre.
Entre las mayores contracciones identificó las transferencias corrientes a provincias (-71,2%), las transferencias de capital a provincias (-60,8%) y las transferencias corrientes a universidades (-46,8%).
En el gasto devengado, en cambio, tres componentes mostraron incrementos reales: inversión directa (+6,1%), transferencias a universidades (+5,7%) y jubilaciones y pensiones (+2,2%). Las transferencias corrientes a provincias disminuyeron 56,4% y las de capital, 55,9%.
Las diferencias entre compromisos y pagos también responden a los calendarios de ejecución y las bases de comparación. No representan necesariamente, en su totalidad, obligaciones vencidas e impagas. Asimismo, las transferencias presupuestarias a provincias no deben confundirse con la coparticipación automática, y su evolución agregada está afectada por cambios en la modalidad de pago a CABA.
La recaudación condiciona la distribución del gasto
En su interpretación de los resultados, IARAF sostuvo que "el ajuste del gasto devengado refleja la decisión del gobierno de definir el gasto en función de la recaudación".
El instituto relacionó la disminución acumulada de los recursos con la política de contención de las erogaciones y señaló que la movilidad de las jubilaciones, vinculada con la inflación de meses anteriores, condiciona las posibilidades de ajuste de las restantes partidas.
Mientras jubilaciones y pensiones acumularon un crecimiento real del 1,9% en el gasto devengado de enero a octubre, la inversión real directa retrocedió 21,1%, las transferencias corrientes a provincias disminuyeron 61% y las de capital, 43,7%.
En las transferencias destinadas a universidades, el aumento acumulado del gasto devengado fue del 0,7%, frente a una disminución del 9,2% en los pagos efectivos.
El informe también identificó una reducción del 10% en las transferencias corrientes devengadas, del 4,1% en remuneraciones y bienes y servicios, y del 17,7% en los gastos de capital.
Para IARAF, la caída acumulada de la recaudación obliga a una reducción proporcionalmente mayor de otras partidas cuando las prestaciones previsionales registran aumentos reales. Es la explicación que ofrece el instituto para una ejecución presupuestaria que, pese al alivio tributario de octubre, continúa mostrando menores erogaciones que en 2025.