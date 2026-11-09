Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,6% en octubre, medidas a precios constantes. El dato surge del último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también señaló una suba del 0,3% frente a septiembre, en la serie desestacionalizada.
Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre
El indicador mostró una leve recuperación mensual, pero el acumulado de los primeros diez meses del año todavía registra una baja del 2%. Farmacias, alimentos y bebidas, y ferreterías estuvieron entre los rubros más afectados.
Pese a esa mejora mensual, el balance de los primeros diez meses de 2026 continúa en terreno negativo: el indicador acumula un retroceso del 2% respecto del mismo período del año pasado. El relevamiento se realizó sobre 1.161 comercios de todo el país entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre.
El informe muestra un comportamiento dispar entre las distintas actividades. Mientras algunos sectores lograron mejorar sus ventas en la comparación anual, otros continuaron afectados por la cautela de los consumidores, las dificultades para sostener el volumen de operaciones y el incremento de los costos comerciales.
Qué rubros tuvieron más caídas y cuáles lograron crecer
De los siete sectores relevados por CAME, cuatro registraron bajas interanuales. La mayor contracción correspondió a farmacias, con un descenso del 3,7%. Le siguieron alimentos y bebidas, con una caída del 3,5%, y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que retrocedieron un 3,4%.
También tuvieron resultados negativos bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una disminución del 0,5%.
En cambio, tres actividades mostraron variaciones positivas. Calzado y marroquinería, y textil e indumentaria encabezaron las mejoras, con un crecimiento del 3,6% cada uno. Perfumería registró un avance más moderado, del 0,8%.
En alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor presencia en el consumo cotidiano, el relevamiento describió compras concentradas en productos de primera necesidad y reposición inmediata. También observó un desplazamiento hacia segundas marcas y alternativas de menor precio, junto con operaciones de bajo importe.
En farmacias, los consumidores priorizaron medicamentos genéricos y limitaron las compras a los productos considerados esenciales. En tanto, en ferreterías y comercios de materiales para la construcción predominaron las adquisiciones destinadas a reparaciones puntuales, mientras que disminuyeron las operaciones vinculadas con obras de mayor escala.
Qué esperan los comerciantes para los próximos meses
El relevamiento también consultó a los empresarios sobre la situación de sus negocios. El 51,9% afirmó que su actividad se mantuvo sin cambios respecto de octubre del año anterior. En tanto, el 41% consideró que su desempeño empeoró y apenas el 7,1% señaló una mejora.
Las expectativas para los próximos doce meses muestran una perspectiva dividida. El 48,4% de los comerciantes encuestados cree que la situación de su empresa permanecerá sin variaciones, mientras que el 41,1% espera una evolución favorable. El 10,5% restante anticipa un escenario más desfavorable.
La cautela también aparece al momento de evaluar posibles inversiones. Más de la mitad de los consultados, el 54,9%, consideró que no es una etapa conveniente para realizar nuevos desembolsos de capital. Otro 29,3% no definió una posición y el 15,8% manifestó una postura favorable a invertir.
De esta manera, el informe de CAME refleja que la mejora mensual de octubre todavía no alcanza para revertir el resultado negativo acumulado durante 2026. Aunque algunos rubros consiguieron recuperar ventas, el consumo continúa mostrando diferencias entre actividades y una marcada atención de los compradores sobre los precios y los gastos.