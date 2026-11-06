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En cuánto quedó el valor que anticipa la inflación nacional de octubre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por INDEC será publicado oficialmente el próximo jueves 12 de noviembre.

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en octubre fue del 1,9% con una leve aceleración con relación al 1,8% de septiembre, impulsada por aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda, cifra que suele anticipar aproximaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por INDEC.

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Con el resultado de octubre, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%, mientras que la comparación interanual muestra un incremento de 32,5%.

Los rubros con mayores aumentos

Los aumentos más importantes se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%), Salud (2,2%) y Restaurantes y hoteles (1,6%).

En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista.

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Los datos fueron informados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA).

El organismo técnico detalló además que durante el mes de octubre, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 1,9%.

La inflación vuelve a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los argentinos, aunque está en cuarto lugar, luego del los salarios, el desempleo y la corrupción.Imagen ilustrativa.

Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de "Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)".

En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

Vivienda, tarifas y servicios

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%).

Indec.Indec.

En tanto, el área de Salud avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Regulados, estacionales y núcleo

Por el lado de los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual).

Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

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