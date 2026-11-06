El presidente Javier Milei volvió a poner al sector privado en el centro de su discurso económico. Durante la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que los empresarios son los principales impulsores de la creación de riqueza y cuestionó las políticas que, según planteó, durante décadas obstaculizaron la actividad productiva.
Javier Milei prometió eliminar las retenciones y lanzó un mensaje al campo
En la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, el Presidente reivindicó el papel de los empresarios, defendió el equilibrio fiscal y anticipó nuevas medidas para el sector productivo.
Ante dirigentes rurales, empresarios y funcionarios, el mandatario defendió las medidas implementadas por su administración y aseguró que el objetivo es construir una economía más competitiva, con menos impuestos, regulaciones y trabas para producir.
La exposición tuvo como eje una reivindicación del empresario argentino. Milei consideró que quienes invierten, asumen riesgos y generan empleo fueron históricamente señalados por la política, pese a que cumplen un papel central en el desarrollo económico.
“Alguien que arriesga lo suyo para resolverle problemas a los demás” es, para el Presidente, un héroe. En esa línea, destacó el aporte del campo argentino, al que atribuyó la capacidad de alimentar a cientos de millones de personas.
Retenciones, impuestos y equilibrio fiscal: los ejes del mensaje al campo
Uno de los pasajes centrales del discurso estuvo dedicado a la presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario. Milei afirmó que su Gobierno avanzó en una reducción de impuestos y reiteró que pretende eliminar las retenciones.
“Trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”, expresó al referirse a los derechos de exportación. También sostuvo que el plan oficial contempla una baja permanente de las retenciones, condicionada por el mantenimiento del superávit fiscal.
El mandatario aseguró que las reducciones impositivas acumuladas desde el inicio de su gestión equivalen a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Según su planteo, el ajuste se realizó mediante una reducción del gasto público y no a través de un aumento de la carga tributaria.
En ese marco, volvió a defender el equilibrio fiscal como una condición que considera innegociable. También cuestionó las propuestas de devaluación como herramienta para mejorar la competitividad y sostuvo que ese camino termina trasladando los costos a los trabajadores y los ahorristas.
Las 18.000 desregulaciones y la apuesta por abrir mercados
Milei destacó que su administración eliminó más de 18.000 regulaciones y trabas que, según dijo, limitaban el desarrollo de las empresas. Entre las herramientas mencionadas incluyó la modernización laboral, la ley de inocencia fiscal y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
También hizo referencia a la infraestructura y señaló que el Gobierno licitó 9.000 kilómetros de rutas, mientras avanza con nuevos tramos. A eso sumó los cambios impulsados en la hidrovía y en el sistema ferroviario.
Otro de los puntos destacados fue la apertura comercial. El Presidente mencionó los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y Singapur, el entendimiento comercial con Estados Unidos y las gestiones para avanzar en otros mercados.
En ese escenario, identificó al agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento como sectores con potencial para ampliar las exportaciones. Además, afirmó que el RIGI ya reúne solicitudes de aprobación por más de 210.000 millones de dólares.
La promesa de devolver US$ 500.000 millones hasta 2031
En otro tramo de su exposición, Milei presentó una proyección económica vinculada con la continuidad del programa de reformas. Según afirmó, si los argentinos respaldan el rumbo actual, el plan diseñado por el equipo económico permitiría devolver 500.000 millones de dólares a la sociedad entre el inicio de su gestión y 2031.
El mandatario también defendió los resultados que atribuyó a las medidas aplicadas. Mencionó la evolución de la actividad económica, las exportaciones y el sector energético, y sostuvo que las reformas estructurales permitieron evitar un deterioro mayor frente a un contexto internacional complejo.
Al referirse al crecimiento, aseguró que la economía acumula una expansión superior al 10% desde diciembre de 2023, de acuerdo con los indicadores que citó durante el encuentro.
Hacia el cierre, volvió a convocar a los empresarios a invertir, producir, contratar trabajadores y buscar nuevos mercados. “No vamos a bajar los brazos en esta pelea por hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó.
Para Milei, el desarrollo del país depende de la articulación entre empresarios y trabajadores, con un Estado que establezca reglas y no interfiera en las decisiones productivas.