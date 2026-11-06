Luis Caputo respaldó este viernes a Javier Milei y lo presentó como el único dirigente capaz de garantizar la continuidad del programa económico. En un escenario de discusión sobre candidaturas presidenciales, el ministro habló en la Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Caputo defendió la continuidad de Milei: “No hay otra alternativa”
El ministro de Economía habló ante la Sociedad Rural Argentina, pidió sostener el programa fiscal y monetario y destacó la respuesta productiva del campo.
“No hay otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer. No hay otra alternativa”, afirmó. En la misma línea, sostuvo: “Tenemos que purgar nuestro pasado y la única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei”.
La continuidad del programa
El titular del Palacio de Hacienda planteó la necesidad de sostener las políticas implementadas y evitar cambios de dirección. Consideró que la historia económica del país y la pérdida de credibilidad de sus instituciones exigen mantener una política fiscal y monetaria consistente.
El equilibrio de las cuentas públicas fue uno de los ejes de su exposición. “No demos por sentado lo que se ha logrado. No solo es difícil llegar, sino mantenerse. Haber logrado el equilibrio fiscal como lo logramos nosotros no es fácil”, expresó ante los asistentes.
El vínculo con el agro
Caputo también destacó la relación entre el Gobierno y los productores. “Hoy con el campo somos un equipo fuerte. Ustedes valoran el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y nosotros valoramos su respuesta”, afirmó. Como ejemplo, señaló que la superficie sembrada pasó de 41,7 millones a aproximadamente 44,5 millones de hectáreas.
El funcionario mencionó récords de exportaciones agroindustriales y bovinas, además de las cosechas de trigo, maíz y girasol. También destacó el crecimiento de las ventas externas de lácteos, los máximos de producción y consumo de huevos y la incorporación de tecnología para el ordeñe.
“Cuando el Estado les saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos”, sostuvo. La jornada reunió a referentes públicos y privados, con paneles sobre sectores productivos, análisis político y comunicación.