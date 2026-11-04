Luis Caputo consideró que la derrota del gobierno de Donald Trump en las elecciones de medio término tendrá un impacto acotado en la Argentina. Durante un encuentro organizado por la Fundación FIEL, el ministro de Economía sostuvo que los mercados ya habían incorporado la posibilidad de ese resultado.
“Para la Argentina no cambia”: Caputo relativizó el impacto del resultado electoral en EE.UU.
El ministro sostuvo en un encuentro de FIEL que los inversores habían anticipado la victoria demócrata. También defendió el equilibrio fiscal y proyectó un 2027 más tranquilo.
“Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto”, afirmó ante empresarios. Sus declaraciones llegaron después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y del Senado, al quitarles a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense.
“Por la victoria de los demócratas, algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados. Y adivinen qué: el mercado ya se había adelantado. Entonces, no nos comamos la curva de lo que creemos que va a pasar”, expresó el funcionario al cuestionar los pronósticos de una reacción negativa.
El dólar y las expectativas para 2027
El jefe de Hacienda trasladó ese argumento a las previsiones cambiarias. “Todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirle algo si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando”, sostuvo, al plantear que las expectativas también influyen sobre las cotizaciones actuales.
Caputo aseguró que espera un 2027 “más tranquilo” y defendió la capacidad del programa oficial para atravesar el año electoral sin volatilidad. De todos modos, aclaró que su responsabilidad como ministro incluye prepararse para un escenario en el que esas expectativas no se cumplan.
El equilibrio fiscal como prioridad
En otro tramo de su exposición, ratificó que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo central para la gestión de Javier Milei. “Perder nuestro ancla principal sería un enorme error”, afirmó. Según su evaluación, abandonar ese objetivo afectaría las expectativas y la credibilidad del país.
“Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, remarcó. Además, elogió la decisión del Presidente de sostener el rumbo económico y afirmó que ningún otro dirigente podría reemplazarlo y dar continuidad al mismo programa.
La presentación se produjo un día después del anuncio de medidas para las pymes. El martes, Caputo informó que ARCA suspenderá los embargos a las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027 y anticipó nuevas herramientas de financiamiento destinadas al sector productivo.