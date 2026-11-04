El vicepresidente estadounidense, JD Vance, atribuyó la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán y al cambio de voto de una parte de su electorado. “La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche”, escribió en un mensaje publicado en X.
Vance dijo que votantes de Trump apoyaron a los demócratas por la guerra con Irán
El vicepresidente sostuvo que la participación no explica el revés oficialista. Señaló el costo de vida y la política exterior entre los reclamos para recuperar adhesiones.
En su análisis, descartó que la principal dificultad hubiera sido movilizar a los simpatizantes del partido. Sostuvo que muchos ciudadanos que habían respaldado la fórmula presidencial en 2024 esta vez eligieron candidatos demócratas. “El problema principal no es la participación”, afirmó.
Según explicó, los analistas de su equipo observaron niveles de concurrencia “apenas aceptable” en algunos estados y “asombrosa” en otros, pero ninguno “catastrófica”. Como ejemplo, mencionó que en Florida el electorado fue nueve puntos más republicano que demócrata, una diferencia algo menor que en 2024.
Cuatro reclamos para recuperar apoyo
Vance citó a un encuestador que le había anticipado una derrota por 13 puntos en la preferencia de partido para el Congreso. Según ese análisis, quienes abandonaron al oficialismo plantearon cuatro condiciones para volver: terminar la guerra, atender la inflación y el costo de vida, priorizar al país y cambiar la relación con Israel.
También defendió a Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy, por haber pedido una salida diplomática al conflicto. “Resultó que su consejo político era sensato”, escribió. Donald Trump Jr. compartió el mensaje del vicepresidente y expresó su respaldo.
El resultado y la respuesta presidencial
El planteo llegó después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del martes. Alcanzaron 228 bancas en la Cámara de Representantes y 54 en el Senado, con triunfos que les permitieron arrebatar escaños republicanos en estados como Texas, Kansas y Carolina del Sur.
En declaraciones a Fox News, Trump reconoció que la ofensiva tuvo incidencia, aunque defendió sus decisiones: “Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”. Su evaluación coincidió parcialmente con la explicación difundida por Vance.
La encuesta AP Voter Poll, realizada entre electores de los 50 estados, también registró el peso de la inflación sobre el oficialismo. Además, cerca de siete de cada diez consultados consideraron que el Congreso no ejerce suficiente control sobre el presidente.