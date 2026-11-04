El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos abrió un nuevo interrogante para la economía argentina: qué ocurrirá con los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei. La victoria demócrata en el Congreso podría sumar incertidumbre sobre la continuidad del swap y la implementación del entendimiento comercial firmado entre ambos países.
Elecciones en Estados Unidos: cómo puede afectar a Argentina el triunfo demócrata
El economista Germán Rollandi analizó los posibles efectos del resultado electoral sobre el swap, el acuerdo comercial y la relación financiera entre Argentina y Estados Unidos.
El economista Germán Rollandi analizó ese escenario durante una entrevista en el programa Primera Mañana, que se emite por CyD Litoral, y señaló que el cambio en la composición del Poder Legislativo estadounidense puede tener consecuencias que trasciendan las fronteras de ese país.
“Ahora hay que ver si los demócratas tienen la fuerza y la decisión de desarmar todos los pasos que fue dando el gobierno”, planteó. Para el especialista, el resultado electoral obliga a revisar qué margen tendrá la oposición para modificar las políticas impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato.
El swap y el acuerdo comercial, bajo la lupa
Uno de los puntos que destacó Rollandi es el futuro del mecanismo financiero acordado entre Estados Unidos y Argentina. El economista recordó que legisladores demócratas habían presentado un proyecto denominado No bailouts for Argentina, orientado a impedir nuevos salvatajes financieros para el país.
En ese contexto, advirtió que el avance opositor podría abrir la puerta a iniciativas para limitar o incluso dejar sin efecto ese tipo de asistencia. “El gobierno dijo que eso ya está renovado, que está firmado y que está vigente, pero puede suceder que los demócratas impulsen proyectos para justamente eliminar esto”, explicó.
El otro aspecto que genera expectativa es el acuerdo comercial entre ambos países. Según detalló Rollandi, el entendimiento contempla una reducción de las alícuotas que Estados Unidos aplica a productos argentinos en comparación con las de otros países, una condición que podría representar una ventaja para las exportaciones nacionales.
Sin embargo, señaló que todavía resta completar su implementación y que el cambio de escenario político en Washington introduce dudas sobre su continuidad. “Vamos a ver si eso se termina firmando, vamos a ver si no hay marcha atrás. Está todo en el aire”, sostuvo.
Aranceles, petróleo y volatilidad internacional
El economista también puso el foco en la política arancelaria de Trump y en la posibilidad de que los demócratas busquen revertir parte de las medidas comerciales que modificaron el intercambio internacional.
La pregunta, según planteó, es hasta dónde llegará la nueva mayoría parlamentaria en su intento de revisar las decisiones del presidente. Un eventual cambio en esa política podría repercutir en el comercio global y, de manera indirecta, en países como Argentina.
Otro factor de preocupación es la evolución del conflicto con Irán y su impacto sobre el precio del petróleo. Rollandi recordó que, antes de las elecciones, Trump había transmitido señales sobre una posible solución y la apertura de un acuerdo, pero advirtió que los valores del crudo continuaban en alza.
“Vamos a ver qué va a pasar con la guerra de Irán, más que nada por el tema del petróleo”, señaló. La evolución del conflicto y de los precios internacionales de la energía constituye otro elemento que puede incidir sobre las expectativas económicas.
Un escenario con más incertidumbre para Argentina
Para Rollandi, el resultado electoral suma incógnitas a un contexto internacional que ya presentaba volatilidad. Aunque parte del mercado anticipaba un resultado adverso para los republicanos, el impacto dependerá también de las primeras señales que dé la dirigencia demócrata y de las iniciativas que decida impulsar.
“Vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado a esta derrota de Trump”, indicó durante la entrevista. En particular, consideró que las declaraciones de los dirigentes opositores serán relevantes para entender qué puede ocurrir con los compromisos asumidos con Argentina.
El economista remarcó que Trump modificó aspectos centrales del comercio y de las relaciones internacionales durante su gestión, por lo que una eventual revisión de esas decisiones podría tener consecuencias para distintos países.
Para el gobierno de Javier Milei, el desafío será seguir de cerca la respuesta del nuevo Congreso estadounidense y la evolución de los acuerdos bilaterales. La continuidad del swap, la puesta en marcha del entendimiento comercial y los cambios en la política arancelaria aparecen entre las cuestiones que podrían incidir sobre las perspectivas económicas argentinas.