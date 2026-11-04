Alberto Zaltzberg, un argentino de 51 años dedicado al marketing digital y al negocio inmobiliario, se presenta como candidato a alcalde de Aventura, una ciudad del estado de Florida. Su objetivo es desplazar al actual jefe comunal, Howard Weinberg, en una contienda que se desarrolla en el marco de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.
De Villa del Parque a Florida: quién es el argentino que busca ser alcalde con un lema al estilo Trump
En las elecciones de medio término de Estados Unidos, el bonaerense Alberto Zaltzberg apuesta a una campaña digital inspirada en Donald Trump para llegar a la alcaldía de Aventura.
Zaltzberg llegó al país norteamericano hace 23 años y construyó allí su vida familiar y profesional. Aunque está afiliado al Partido Republicano, la elección municipal de Aventura tiene carácter no partidario, por lo que los candidatos no compiten formalmente bajo una etiqueta política.
Su campaña se apoyó principalmente en las redes sociales y en herramientas de inteligencia artificial. Para promocionarse, eligió el lema “Make Aventura Great Again”, una frase que remite al eslogan utilizado por Donald Trump y el movimiento MAGA.
De Villa del Parque a Florida
Antes de emigrar, Zaltzberg vivía en el barrio porteño de Villa del Parque. Se trasladó al sur de Florida hace más de dos décadas, cuando Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la crisis económica y social de 2001 y 2002.
Viajó acompañado por su entonces pareja, quien hoy es su esposa y madre de sus dos hijos. Durante los primeros años residieron en dos zonas de Miami, hasta que hace aproximadamente 15 años se establecieron definitivamente en Aventura, una localidad ubicada al norte del condado de Miami-Dade.
Con 51 años, el argentino se desempeña como especialista en marketing digital y broker inmobiliario, dos áreas desde las que desarrolló su actividad en Estados Unidos.
Segunda incursión electoral
La candidatura a alcalde no representa su primera experiencia en la política local. Zaltzberg ya había participado en otras dos elecciones, en las que intentó convertirse en comisionado municipal, aunque no consiguió imponerse.
En esta oportunidad, decidió impulsar su postulación mediante una estrategia centrada en las plataformas digitales. Las redes sociales y la inteligencia artificial fueron herramientas centrales para difundir sus propuestas y construir su imagen pública.
El lema elegido, “Make Aventura Great Again” —que puede traducirse como “Hagamos grande a Aventura otra vez”—, retoma una consigna asociada a Trump y busca instalar un mensaje de renovación para la ciudad.
Cómo funciona el gobierno de Aventura
Aunque Zaltzberg está registrado como republicano, la elección para alcalde de Aventura se realiza bajo un sistema no partidario. Esto significa que los candidatos compiten sin que sus afiliaciones políticas determinen formalmente la contienda.
La ciudad cuenta con alrededor de 40.000 habitantes y funciona bajo un modelo de gobierno de concejo-administrador. Su estructura está integrada por un alcalde y seis comisionados, que conforman en conjunto la Comisión Municipal.
Si logra imponerse en las urnas, Zaltzberg se convertirá en el primer alcalde de origen latino de Aventura, una localidad reconocida por su alto poder adquisitivo y su exclusivo mercado inmobiliario.