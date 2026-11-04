En medio de una jornada electoral clave en Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, podría sumar un triunfo político en Florida: la republicana de origen cubano María Elvira Salazar celebró su victoria en la disputa por un nuevo mandato en la Cámara de Representantes, luego de recibir un apoyo explícito del mandatario argentino.
La candidata que apoyó Javier Milei ganó una ajustada elección en Florida
La congresista republicana obtuvo más del 50% de los sufragios en el Distrito 27 y celebró su continuidad en la Cámara de Representantes, tras recibir el respaldo público del mandatario argentino.
Salazar compitió por el Distrito 27 de Florida y obtuvo más del 50% de los votos, según el resultado que motivó su celebración pública. Su campaña había sido seguida de cerca por Milei, quien difundió un video en redes sociales para pedirles a los votantes del estado que la acompañaran.
El respaldo de Javier Milei
A través de una publicación en X, el Presidente argentino manifestó su apoyo a Salazar e invitó a los ciudadanos de Florida a votar por ella. El gesto se convirtió en un respaldo directo a la dirigente, que buscaba renovar su banca en el Congreso estadounidense.
La intervención de Milei tuvo una particularidad: aunque Salazar pertenece al Partido Republicano, durante la campaña había marcado diferencias con algunas de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.
Su postura sobre las políticas migratorias
La victoria de Salazar tuvo como trasfondo una campaña en la que la congresista había expresado diferencias con las medidas migratorias del gobierno republicano. En septiembre, cuestionó los operativos y las deportaciones impulsadas por Trump al considerar que algunas acciones habían ido demasiado lejos y afectaban directamente a la comunidad latina.
La legisladora también advirtió que muchos hispanos que habían apoyado al actual mandatario estadounidense se sentían traicionados por esas políticas. Sus declaraciones generaron tensiones dentro del Partido Republicano y provocaron críticas del propio Trump.
La propuesta de la Ley Dignidad
Salazar, nacida en el barrio de Little Havana, en Miami, e hija de exiliados cubanos, impulsó la denominada Dignity Act (Ley Dignidad), una iniciativa bipartidista presentada junto con la congresista demócrata Verónica Escobar.
El proyecto propone otorgar un estatus legal a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que trabajan en sectores clave de la economía, como la construcción, la agricultura, la salud y la hotelería. La iniciativa no contempla otorgarles la ciudadanía estadounidense.
Una victoria ajustada
La disputa por el Distrito 27 de Florida fue especialmente reñida. Salazar enfrentó al demócrata Eliott Rodriguez, también de origen cubano, en una elección que se definió por un margen estrecho.
La congresista celebró su continuidad en la Cámara de Representantes luego de que los resultados preliminares la ubicaran por delante de su rival. El escrutinio informado por medios locales le atribuyó el 50,27% de los votos, frente al 49,73% de Rodriguez. Los resultados todavía estaban sujetos a la certificación oficial.