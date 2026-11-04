Economía bajo presión

El costo de vida golpeó a Trump en las urnas y abre un nuevo escenario económico en Estados Unidos

El costo de vida, la inflación y el impacto de los aranceles estuvieron entre las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses. Con el control de ambas cámaras del Congreso en manos demócratas, se abre una etapa de mayor tensión política y económica para Donald Trump.