El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos dejó una señal que va más allá del reparto de bancas en el Congreso: el malestar económico se convirtió en uno de los principales factores detrás del retroceso republicano. El aumento del costo de vida, la persistencia de los precios elevados y el impacto de las políticas comerciales de Donald Trump marcaron el pulso de la campaña y condicionaron el voto.
El costo de vida golpeó a Trump en las urnas y abre un nuevo escenario económico en Estados Unidos
El costo de vida, la inflación y el impacto de los aranceles estuvieron entre las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses. Con el control de ambas cámaras del Congreso en manos demócratas, se abre una etapa de mayor tensión política y económica para Donald Trump.
Con los demócratas al frente del Senado y de la Cámara de Representantes, la administración republicana deberá afrontar una nueva relación de fuerzas en Washington. El cambio no implica que el presidente pierda el control de todas las decisiones económicas, pero sí anticipa mayores dificultades para avanzar con iniciativas legislativas y un Congreso más dispuesto a revisar las medidas de su gobierno.
Según un análisis de Reuters publicado tras los comicios, casi nueve de cada diez votantes consideraron que el costo de vida era un tema importante al momento de votar. Además, cerca de dos tercios responsabilizaron a Trump por los precios elevados. Los aranceles y la guerra con Irán también aparecieron entre los factores que profundizaron las presiones económicas.
Los precios, en el centro del voto
La economía fue uno de los ejes centrales de la elección. Aunque Estados Unidos mantiene indicadores de empleo y crecimiento que muestran fortalezas, la percepción cotidiana de los consumidores estuvo atravesada por el encarecimiento de bienes y servicios.
El combustible, las facturas de servicios y los gastos habituales de los hogares alimentaron el descontento. En ese contexto, los demócratas concentraron parte de su campaña en el costo de vida y cuestionaron el efecto de los aranceles impulsados por Trump sobre los precios internos.
La preocupación no se limita a la inflación. Las decisiones comerciales y el conflicto con Irán también incidieron sobre los costos energéticos y las expectativas de empresas y consumidores. La combinación de esos factores puso bajo presión el argumento republicano de que la política económica del Gobierno estaba mejorando las condiciones de vida.
Qué puede cambiar en los mercados
El resultado electoral también abrió interrogantes para los inversores. La nueva composición del Congreso podría traducirse en un mayor control sobre sectores como la inteligencia artificial, las criptomonedas y las grandes empresas tecnológicas, además de una discusión más intensa sobre impuestos, subsidios y gasto público.
En la primera reacción de los mercados, los futuros de los principales índices estadounidenses registraron bajas y luego moderaron las pérdidas. Los analistas señalaron que el cambio de mayorías puede aumentar la incertidumbre regulatoria y complicar algunas decisiones de inversión, aunque las opiniones sobre el impacto de mediano plazo no fueron uniformes.
Uno de los sectores bajo observación es el de la inteligencia artificial. El avance demócrata podría reforzar los controles sobre las grandes compañías tecnológicas y los proyectos de centros de datos, especialmente en estados donde esas inversiones tienen un peso importante. También podrían reabrirse discusiones sobre los incentivos fiscales destinados a determinadas actividades.
Sin embargo, no todos los analistas esperan un cambio inmediato en las condiciones para las empresas. La política comercial, buena parte de la desregulación y las decisiones de política exterior siguen dependiendo en gran medida del Poder Ejecutivo.
Aranceles, impuestos y deuda: los temas que vienen
La política arancelaria será uno de los puntos de mayor fricción entre la Casa Blanca y el nuevo Congreso. Los demócratas buscarán cuestionar el impacto de esas medidas sobre los precios y podrían impulsar iniciativas para revertirlas. No obstante, Trump conserva facultades ejecutivas para sostener buena parte de su estrategia comercial y podría vetar proyectos legislativos que busquen modificarla.
También se espera que gane protagonismo la discusión fiscal. Las negociaciones por el presupuesto y el límite de endeudamiento federal podrían convertirse en focos de conflicto durante 2027. Una mayor confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca podría generar episodios de incertidumbre para los mercados y demorar acuerdos sobre el financiamiento del Estado.
El nuevo escenario, por lo tanto, combina dos fuerzas: una oposición con mayor capacidad de control parlamentario y un presidente que conserva herramientas para sostener buena parte de su programa. Para la economía estadounidense, el desafío será atravesar esa disputa sin que las diferencias políticas afecten las decisiones de inversión, el financiamiento público y la evolución de los precios.