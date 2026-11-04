El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término a que su nombre no figuraba en las boletas. En su primera reacción pública tras conocerse los resultados, sostuvo que, de haber sido candidato, su espacio habría obtenido una victoria contundente.
Trump atribuyó la derrota electoral a su ausencia en las boletas: “Habríamos ganado por una victoria aplastante”
Tras el avance demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente publicó un mensaje en Truth Social en el que buscó despegarse del resultado. Más tarde, aseguró que aceptará el escrutinio y manifestó su disposición a trabajar con la oposición en el Congreso.
“Yo no estaba en la boleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en un mensaje publicado mientras se confirmaba el avance de los demócratas en los comicios legislativos del martes 3 de noviembre.
La declaración llegó después de una campaña en la que Trump había involucrado directamente su figura en la disputa electoral. En distintos actos, pidió a sus seguidores que votaran como si él mismo estuviera en las papeletas y presentó la elección como una instancia clave para respaldar su gestión.
Sin embargo, el resultado representó un fuerte revés para el oficialismo. Los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que modificará el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante los últimos dos años del mandato presidencial.
Trump dijo que aceptará los resultados y buscará acuerdos
Luego de su primera publicación, el presidente adoptó un tono más conciliador. En una entrevista con The New York Times, aseguró que está “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados electorales y manifestó que su administración trabajará con los demócratas.
“Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”, expresó, según consignó el diario estadounidense.
La declaración buscó marcar una posición frente a las dudas que habían surgido sobre cómo reaccionaría Trump ante una derrota de su partido, en particular por sus cuestionamientos al resultado de las elecciones presidenciales..
No obstante, el mandatario también dejó abierta la posibilidad de confrontar con el nuevo Congreso. En otra publicación en Truth Social compartió una imagen de su tradicional gorra roja con la palabra “VETO”, en una señal sobre su postura frente a eventuales iniciativas impulsadas por la oposición.
Un Congreso con mayoría demócrata
La nueva composición legislativa representa un cambio significativo para Trump. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, la oposición tendrá mayores herramientas para controlar la agenda parlamentaria, bloquear designaciones y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana.
De acuerdo con el análisis de Reuters, el resultado estuvo atravesado por el malestar de los votantes frente al costo de vida, la política económica del Gobierno y la guerra con Irán. La agencia también destacó que los demócratas lograron imponerse en estados que históricamente habían sido bastiones republicanos.
Las elecciones de medio término renovaron las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones. Aunque Trump no estaba en disputa directa, la votación funcionó como una evaluación de su gestión y definirá las condiciones políticas en las que deberá gobernar hasta el final de su mandato.