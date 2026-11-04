Tras el revés republicano

Trump atribuyó la derrota electoral a su ausencia en las boletas: “Habríamos ganado por una victoria aplastante”

Tras el avance demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente publicó un mensaje en Truth Social en el que buscó despegarse del resultado. Más tarde, aseguró que aceptará el escrutinio y manifestó su disposición a trabajar con la oposición en el Congreso.