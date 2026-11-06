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La producción muestra señales de fatiga

El motor minero pierde impulso y la industria sigue sin poder remontar

Manufactura aumentó 0,7% mensual en septiembre, aunque con una caída del 1,8% interanual. La minería prácticamente se estancó frente a agosto (-0,1%), pero sigue con una expansión del 7,1% respecto de 2025.

la actividad industrial continuó operando en niveles inferiores a los del año anterior, mientras que el sector minero mostró una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante septiembre. Foto: REUTERS / Enrique Marcarian.la actividad industrial continuó operando en niveles inferiores a los del año anterior, mientras que el sector minero mostró una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante septiembre. Foto: REUTERS / Enrique Marcarian.
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La industria argentina sigue operando por debajo de 2025, mientras la minería mermó su crecimiento en septiembre. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El índice manufacturero "muestra una caída de 1,8% respecto a igual mes de 2025" y acumula una baja de 2,6% entre enero y septiembre. Sin embargo, la medición desestacionalizada subió 0,7% respecto de agosto, segundo incremento consecutivo tras el desplome de julio.

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En minería, el organismo registró un crecimiento interanual de 7,1% y acumulado de 7,8%, pero una disminución mensual desestacionalizada del 0,1%.

La tendencia-ciclo minera pasó de crecer 0,5% en mayo a 0,3% en junio, 0,2% en julio, 0,1% en agosto y cero en septiembre. La manufactura, por su parte, acumula cinco meses consecutivos de retrocesos en esta medición: en septiembre cayó 0,4%.

El repunte industrial todavía no alcanza para recuperar lo perdido

El INDEC consignó que "el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,7% respecto al mes anterior", luego del 2,3% de agosto. Pero ambos movimientos siguieron al derrumbe del 5,4% de julio: septiembre todavía quedó 2,5% debajo de junio.

asEl índice de producción manufacturera registró una contracción interanual del 1,8% y acumula una baja del 2,6% en los primeros nueve meses.

"En septiembre de 2026, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales", señaló el INDEC. Las más determinantes fueron maquinaria y equipo (-26,8%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%), que aportaron conjuntamente 2,4 puntos negativos al resultado general de -1,8%.

En la primera división, "la principal incidencia negativa se observa en la fabricación de maquinaria agropecuaria", con una reducción del 45,4%. El organismo describió una menor producción y venta de "tractores, cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras autopropulsadas" y, según fuentes que consultó, "una menor demanda de unidades de fabricación nacional".

Los aparatos domésticos cayeron 23,6% y la fabricación de equipos electrónicos, 38,9%, con menores ventas de electrodomésticos, celulares y televisores.

En prendas de vestir, la caída fue del 6,4%. Según el INDEC, "los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos" y "se observa una mayor competencia de productos importados".

En contraste, sustancias y productos químicos crecieron 3,9%; madera, papel y edición, 6,4%; y productos minerales no metálicos, 5,1%.

El petróleo sigue creciendo, pero se frenó el ritmo minero

"En septiembre de 2026, el índice de producción industrial minero muestra una suba de 7,1% respecto a igual mes de 2025", informó el segundo documento del INDEC. Su acumulado anual sigue positivo, aunque la serie desestacionalizada "muestra una baja de 0,1% respecto al mes anterior" y la tendencia-ciclo "registra una variación positiva cercana a cero".

asLa producción minera evidenció un freno mensual del 0,1% y una tendencia-ciclo prácticamente nula, afectado por las bajas en servicios de apoyo y extracción de minerales metalíferos.

El petróleo crudo creció 15,6% interanual. El INDEC precisó que el no convencional aumentó 27,8%, mientras el convencional cayó 7,4%. El primero representó alrededor del 72% del volumen extraído.

La expansión tampoco es generalizada dentro de la minería. El gas natural creció 3,1%, pero los servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas retrocedieron 9,4% interanual y acumulan una caída del 13,1% en el año. La extracción de minerales metalíferos disminuyó 18,1%. En cambio, los minerales no metalíferos y rocas de aplicación crecieron 13,6%.

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