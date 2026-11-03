Argentina registró un superávit comercial de US$7.234 millones en el tercer trimestre de 2026, favorecida por dos movimientos simultáneos: mejores precios de exportación y menos compras al exterior.
Mejores precios para exportar y menos compras productivas: las dos caras del superávit comercial
El INDEC registró un saldo favorable de US$7.234 millones y calculó una ganancia de US$1.016 millones por la mejora de los términos del intercambio. La energía lideró el avance exportador y se profundizó la reducción de compras de maquinaria y componentes productivos.
El informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior publicado este martes por el INDEC indicó que los valores exportados alcanzaron US$27.756 millones, 16,7% más que un año atrás. Sin embargo, los precios aumentaron 15,2% y los volúmenes vendidos apenas 1,3%. Las importaciones totalizaron US$20.522 millones, prácticamente el mismo monto de 2025 (+0,1%), pese a que sus cantidades disminuyeron 9,5%: el aumento de precios del 10,5% compensó esa baja.
Así, el INDEC precisó que como resultado los términos del intercambio, que expresan el poder de compra de las exportaciones frente a las importaciones, mejoraron 4,2% frente al mismo trimestre del año pasado.
La comparación intertrimestral muestra que entre abril y junio las cantidades exportadas habían crecido 15,2% interanual y entre julio y septiembre apenas 1,3%. Esa desaceleración, de todas formas, no implica necesariamente una caída frente al trimestre previo, pero indica un crecimiento ahora más apoyado en los precios.
Además, el INDEC estimó que la mejora de los términos del intercambio produjo una ganancia de US$1.016 millones durante el trimestre. Según su ejercicio, si hubieran prevalecido los precios del mismo período de 2025, el superávit comercial habría sido de US$5.529 millones, en lugar de los US$7.234 millones registrados a precios corrientes.
En los primeros nueve meses del año las ventas externas llegaron a US$77.267 millones, las compras a US$56.069 millones y el superávit a US$21.198 millones. El organismo calculó una ganancia de US$2.092 millones por los términos del intercambio en el acumulado. Las exportaciones crecieron 21,6% en valor y las importaciones bajaron 2,5%; sus cantidades variaron 9,3% y -9,7%, respectivamente.
La energía impulsó las cantidades
La expansión exportadora más pronunciada correspondió a combustibles y energía: aumentaron 74,1% sus valores, por la combinación de precios 26,6% superiores y cantidades 37,5% mayores. El INDEC atribuyó el crecimiento físico a "mayores embarques de petróleo crudo, carburantes y gas de petróleo".
El panorama fue diferente en el resto de los grandes rubros. Las manufacturas agropecuarias aumentaron 12,7% sus valores exportados, con precios 13,4% más altos y una baja de 0,6% en cantidades. Las manufacturas industriales crecieron 15,2% en valor, aunque sus volúmenes apenas avanzaron 1,1%. Los productos primarios, en cambio, retrocedieron 8,6% en cantidades, pese a una mejora de precios del 7,2%.
Entre los primarios, los cereales crecieron 35,4% en cantidad y las oleaginosas cayeron 59,9%. En las manufacturas industriales, el transporte terrestre creció mientras retrocedieron químicos y metales comunes.
Siguen las caídas en bienes de capital
"Las cantidades importadas disminuyeron 9,5% interanual en el tercer trimestre de 2026", precisó el INDEC. Entre ellas, cayeron 18% las compras de piezas y accesorios para bienes de capital; 12,7% las de bienes de capital y vehículos; y 8,8% las de bienes de consumo. Solo los bienes intermedios aumentaron 1% en cantidades.
El retroceso de las compras productivas no es nuevo. Entre enero y septiembre, las cantidades importadas de bienes de capital disminuyeron 13,9% y las de piezas y accesorios, 25,9%. En cambio, los vehículos todavía muestran un incremento acumulado del 7,6%, aunque cayeron durante el último trimestre.
Los datos se corresponden con una industria manufacturera que en agosto cayó 3,2% interanual y operó con 58,5% de su capacidad instalada. No obstante, la reducción de bienes de capital importados no mide por sí sola toda la inversión, que también comprende bienes fabricados localmente y construcción.