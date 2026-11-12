La inflación de octubre en la Argentina fue del 2,2%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Tras tocar un piso en agosto, los precios volvieron a acelerarse en octubre y acumulan 26,3% en el año
El Índice de Precios al Consumidor subió tres décimas respecto de septiembre y registró su mayor variación mensual desde abril. Vivienda y Recreación encabezaron los aumentos, mientras la inflación núcleo desaceleró a 1,5% y los estacionales saltaron 5,5%.
Fue el décimo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y significó una suba de tres décimas respecto de septiembre, cuando marcó 1,9%. Con el nuevo dato, los precios acumularon un incremento de 26,3% en lo que va de este año.
La comparación interanual mostró, en cambio, una nueva desaceleración. El índice quedó en 33,1% frente a octubre de 2025, tres décimas menos que el 33,4% registrado en septiembre y siete décimas por debajo del máximo reciente de 33,8% alcanzado en julio.
El recorrido mensual evidencia que la inflación volvió a tomar impulso después del mínimo de 1,7% alcanzado en agosto. Desde entonces, el índice avanzó a 1,9% en septiembre y ahora 2,2% en octubre. Es la segunda aceleración consecutiva y la primera vez desde julio que el indicador supera el umbral del 2%.
El contraste aparece en la comparación con los primeros meses del año. Luego del 2,9% de enero y febrero, el índice trepó a 3,4% en marzo, bajó a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, antes de volver a acelerarse a 2,1% en julio.
El dato encuentra al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener la medición del IPC con las ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.
Núcleo, estacionales y regulados
La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y aquellos con comportamiento estacional, bajó de 1,7% a 1,5%. El INDEC explicó que dentro de ese universo se registraron aumentos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y los restaurantes.
Los estacionales, por el contrario, volvieron a mostrar el movimiento más pronunciado: aumentaron 5,5%, después de haber avanzado 2,9% en septiembre y retrocedido 0,9% durante agosto. Las principales subas correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres.
Los regulados también aceleraron, de 2,3% a 2,9%, impulsados principalmente por los incrementos en gas y combustibles para vehículos.
De esta manera, los precios sujetos a regulación acumulan una suba de 35,2% en los primeros diez meses, bastante por encima del 23,6% de la inflación núcleo y del 26,9% de los estacionales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó especialmente la desaceleración de la inflación núcleo, que calificó como la más baja en quince meses. En una publicación en su cuenta de X, señaló que, con excepción de julio de 2025, no se registraba un nivel tan bajo desde enero de 2018, y sostuvo que el promedio móvil de tres meses de ese componente también alcanzó su menor valor desde entonces.
Caputo atribuyó parte de la aceleración del índice general a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en los precios de vivienda y servicios públicos, y remarcó que la inflación interanual desaceleró por tercer mes consecutivo. La lectura oficial puso así el acento en la mejora del componente núcleo, pese al repunte del índice general.
El INDEC precisó que los aumentos del gas respondieron a tres factores: nuevas tarifas, modificaciones en los bloques de consumo con precio subsidiado y cambios en el régimen de zonas frías, que alteraron el alcance de las bonificaciones para parte de los usuarios.
La diferencia también aparece al dividir la canasta entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,9%, mientras los servicios avanzaron 2,7%, medio punto por encima del nivel general.
En el acumulado anual la brecha es todavía mayor: los bienes subieron 22,6% desde diciembre y los servicios, 33,8%. Frente a octubre de 2025, las variaciones fueron de 28,7% y 42,2%, respectivamente.
Los rubros con mayores subas
La división con mayor aumento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 4,2%, principalmente como consecuencia de los ajustes en gas. El segundo incremento más importante correspondió a Recreación y cultura, con 3,3%.
Detrás se ubicaron Bienes y servicios varios, con 2,3%; Prendas de vestir y calzado, con 2,2%; y Transporte, con 2,1%.
Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron aumentos de 2%, ambas por debajo del nivel general, mientras Salud avanzó 1,7% y Restaurantes y hoteles, 1,5%.
Las menores variaciones correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,4%; Educación, con 1,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con apenas 0,8%.
La foto de los primeros diez meses exhibe con mayor claridad dónde se concentraron las principales presiones. Vivienda acumula 41,3%, Educación 35,8%, Comunicación 29,1%, Recreación y cultura 27,9% y Salud 27,3%, todas por encima del nivel general.
Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon 27%, aunque por su peso en la canasta volvieron a constituirse en el componente de mayor incidencia sobre la inflación mensual en cinco de las seis regiones relevadas por el organismo.
El movimiento de las verduras fue particularmente importante. En el Gran Buenos Aires, el zapallo anco aumentó 58,2% durante octubre; la cebolla, 25,2%; la papa, 24,4%; y la batata, 21,6%. En sentido contrario, el tomate redondo bajó 11% y la banana, 8,4%.
Por regiones
La región Pampeana registró en octubre una inflación de 2,6%, la más alta del país, seis décimas por encima del 2% de septiembre y cuatro décimas superior al promedio nacional.
Detrás se ubicaron Patagonia, con 2,5%; Cuyo, con 2,3%; y Gran Buenos Aires, con 2%. Las menores variaciones correspondieron al Noroeste, con 1,7%, y al Noreste, con 1,5%.
En diez meses, los precios acumularon 26,5% en la región Pampeana, frente al 26,3% del total nacional. La variación interanual regional alcanzó 33,4%, también tres décimas por encima de la media del país.
Dentro de la región, el mayor aumento correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 6,4%, más del doble del promedio regional. El incremento estuvo impulsado por el componente de electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 10,9%.