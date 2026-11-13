Estadísticas oficiales

En septiembre, los salarios del sector privado registrado subieron 1,9%

De acuerdo con el organismo estadístico, el índice general marcó un incremento del 1,3%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los ingresos formales registraron un alza del 23,8% frente a una inflación del 23,6%.