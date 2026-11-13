Impulsado por los rubros Esparcimiento (4%) y Vivienda y servicios básicos (3,1%), la inflación en la provincia alcanzó en octubre el 2,2%, el mismo índice que el promedio nacional informado por el Indec, de acuerdo con el relevamiento difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
La inflación de Santa Fe también alcanzó el 2,2%
Impulsada por los rubros Esparcimiento y Vivienda y servicios básicos, los precios acumulan un aumento del 26,3% en los primeros 10 meses del año y del 32,6% anualizado.
El resto de los rubros que se toman para la medición de la inflación dieron igual o por debajo del promedio provincia: Educación (2,2%), Alimentos y bebidas (2%), Atención médica y gastos para la salud (2%), Transporte y comunicaciones (2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%) e Indumentaria (1,4%).
En agosto, los dos productos que más aumentaron fueron la papa (29,5%) y la cebolla (23,3%), seguido por la docena de huevos de gallina (+4,8%), las naranjas (4,6%), el arroz (3,8%), harina de trigo (3,3%), leche en polvo (3,2%), vino común (3,1%) y pan (2,4%).
En tanto los precios que más bajaron son los de la lechuga (14,5%), banana (11,8%), yogur (3,9%), agua sin gas (2%), carne picada especial (1,7%) y cerveza en lata (0,8%).
En los últimos 12 meses el rubro que más aumentó sus precios fue Vivienda y servicios básicos (44,7) sobre todo por el aumento de la energía eléctrica y el gas que lo hicieron un 55%; seguido por Educación (35,4%) y Alimentos y bebidas (35,4%) donde la incidencia de las verduras fue determinante ya que aumentaron el 94,5% mientras que la carne lo hizo el 41,2% y, finalmente Atención médica y gastos para la salud (34,4%).
Por debajo del promedio de la inflación se ubicaron Otros bienes y servicios (32,3%), Transporte y comunicaciones (31,5%), Esparcimiento (28,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (21,7%) e Indumentaria (11,5%).