La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 60,1% en septiembre de 2026, superando el umbral del 60% por primera vez en diez meses.
Tras nueve meses, la capacidad instalada de la industria operó por encima del 60%
El informe de INDEC indicó que se utilizó el 60,1% durante septiembre de 2026. El valor se ubicó 1,3% por debajo a nivel interanual.
Los datos corresponden al resumen ejecutivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través de la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción.
En el desagregado por bloques sectoriales correspondiente a septiembre de 2026, cinco rubros operaron por encima del nivel general del 60,1%. El mayor nivel de utilización se observó en refinación del petróleo, con el 82,9% (frente al 88,9% de septiembre de 2025), seguido por papel y cartón, con el 70,7% (que había marcado 65,0% en el mismo mes del año anterior).
También superaron el promedio general productos alimenticios y bebidas, con el 69,5% (69,2% en septiembre de 2025); industrias metálicas básicas, con el 69,2% (70,4% un año atrás); y productos minerales no metálicos, con el 61,4% (58,6% en septiembre de 2025).
Por debajo del nivel general se situaron los siete bloques restantes. Sustancias y productos químicos registró un uso de su capacidad instalada del 60,0% (frente al 63,7% de septiembre de 2025), edición e impresión alcanzó el 59,8% (56,2% en el mismo período de 2025) y productos del tabaco se ubicó en el 50,2% (48,7% en septiembre de 2025).
Finalmente, cuatro sectores operaron por debajo del 50% de su capacidad: la industria automotriz, con el 49,5% (tras haber registrado 57,1% en septiembre de 2025); productos de caucho y plástico, con el 44,8% (44,1% un año antes); productos textiles, con el 44,1% (39,6% en septiembre de 2025); y metalmecánica excluida industria automotriz, que cerró el relevamiento con el 40,5% (frente al 44,2% de septiembre de 2025).
Rompió el umbral del 60%
El informe emitido el mes pasado sobre el análisis del rendimiento en el mes de agosto había alcanzado la marca negativa de los nueve meses consecutivos por debajo del 60%.
Con un valor de 58,5%, el registro había mejorado apenas tres décimas frente al 58,2% de julio.
La persistencia no es nueva. Entre enero y agosto de 2025 todos los registros también habían quedado debajo del 60%; recién septiembre y octubre lograron superarlo, antes de volver a 57,7% en noviembre y 53,8% en diciembre. En 2026, ni siquiera los mejores meses —59,8% en marzo y 59,9% en abril— consiguieron quebrar esa barrera.
Cabe recordar que este indicador mide “la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas”, considerando “criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad”.
El detalle del mes de septiembre
La elaboración de sustancias y productos químicos registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 60,0%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (63,7%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de las materias primas plásticas y caucho sintético. En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las materias primas plásticas y caucho sintético presentan una disminución interanual de 21,8%.
La industria metalmecánica excepto automotores presenta en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 40,5%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (44,2%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 45,4%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 23,6% para la misma comparación.
La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 49,5%, inferior al de septiembre de 2025 (57,1%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
La refinación del petróleo presenta en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 82,9%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (88,9%), a partir del menor nivel de procesamiento de petróleo crudo.
Por su parte, la producción de papel y cartón presenta en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,7%, mayor a la del mismo mes del año anterior (65,0%). De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de papel y productos de papel presenta un aumento interanual de 5,4% en septiembre de 2026.
La edición e impresión registra en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,8%, mayor a la del mismo mes del año anterior (56,2%). En efecto, según el IPI manufacturero, la actividad de edición e impresión registra un incremento interanual de 6,2% en el mes bajo observación.