El dólar cerró este viernes 13 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados, que figuraron sin variación. El blue avanzó 0,32% hasta $1.570 y el MEP subió 0,10% a $1.577,30, por encima de todas las cotizaciones bancarias del relevamiento.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 13 de noviembre
El paralelo avanzó 0,32% y el bursátil subió 0,10%, mientras que las cinco entidades relevadas figuraron sin variación. Nación y Provincia coincidieron en una venta de $1.570.
Así cerró el dólar
Las sucursales bonaerenses no atendieron al público el miércoles 11 por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV. La atención presencial se retomó el jueves 12, tras el cierre que se había extendido desde el viernes 6.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación coincidieron en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario figuró a $1.525 y $1.569, respectivamente, con una diferencia de $44 y la venta más baja entre las entidades relevadas.
Banco Bica e ICBC compartieron una venta de $1.575, la más alta entre los bancos relevados. Las compras fueron de $1.525 y $1.515, con spreads de $50 y $60, respectivamente. Las cinco entidades mostraron una variación del 0,00% en el relevamiento.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.576,50 para la compra y $1.577,30 para la venta, con una suba del 0,10% y un spread de $0,80. La punta compradora avanzó $5,51 y la vendedora, $1,58. Esta última quedó $2,30 por encima de los precios de Banco Bica e ICBC.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas y una variación del 0,32%. El spread fue de $20. Su precio vendedor coincidió con el de Nación y Provincia y quedó $7,30 por debajo del MEP.