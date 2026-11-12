El dólar cerró este jueves 12 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. Provincia registró una baja del 0,32% y las otras cuatro entidades figuraron sin variación. El blue retrocedió a $1.565 y el MEP avanzó a $1.576,75.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 12 de noviembre
El paralelo y Banco Provincia bajaron 0,32%, mientras que el bursátil avanzó 0,13%. Las sucursales bonaerenses retomaron la atención tras el feriado del miércoles.
Así cerró el dólar
Las sucursales de la provincia de Buenos Aires retomaron este jueves la atención presencial. El miércoles 11 no habían atendido por el feriado dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV, que extendió el cierre bancario en territorio bonaerense.
Banco Provincia de Buenos Aires cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con bajas de $5 en ambas puntas, una variación del -0,32% y un spread de $50. Banco Nación compartió esos precios y la misma diferencia entre puntas, aunque figuró sin variación en el relevamiento.
Banco Bica e ICBC coincidieron en una venta de $1.575, la más alta entre las entidades relevadas, y figuraron sin cambios. Sus compras fueron de $1.525 y $1.515, con spreads de $50 y $60, respectivamente. Hipotecario mostró $1.525 y $1.569, sin variación y con una diferencia de $44.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.576,06 para la compra y $1.576,75 para la venta, con una suba del 0,13% y un spread de $0,69. La punta compradora avanzó $5,07 y la vendedora, $2,08. Esta última quedó $1,75 por encima de los valores más altos entre los bancos relevados.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $5 en ambas puntas y una variación del -0,32%. El spread quedó en $20. Su precio vendedor resultó $11,75 menor que el MEP y $5 inferior al de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires.