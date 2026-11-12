#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 12 de noviembre

El paralelo y Banco Provincia bajaron 0,32%, mientras que el bursátil avanzó 0,13%. Las sucursales bonaerenses retomaron la atención tras el feriado del miércoles.

Banco Provincia cotizó a $1.570 para la venta, con una baja del 0,32%.Banco Provincia cotizó a $1.570 para la venta, con una baja del 0,32%.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró este jueves 12 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. Provincia registró una baja del 0,32% y las otras cuatro entidades figuraron sin variación. El blue retrocedió a $1.565 y el MEP avanzó a $1.576,75.

Así cerró el dólar

Las sucursales de la provincia de Buenos Aires retomaron este jueves la atención presencial. El miércoles 11 no habían atendido por el feriado dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV, que extendió el cierre bancario en territorio bonaerense.

Banco Provincia de Buenos Aires cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con bajas de $5 en ambas puntas, una variación del -0,32% y un spread de $50. Banco Nación compartió esos precios y la misma diferencia entre puntas, aunque figuró sin variación en el relevamiento.

Banco Bica e ICBC coincidieron en una venta de $1.575, la más alta entre las entidades relevadas, y figuraron sin cambios. Sus compras fueron de $1.525 y $1.515, con spreads de $50 y $60, respectivamente. Hipotecario mostró $1.525 y $1.569, sin variación y con una diferencia de $44.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP avanzó 0,13% y se ubicó en $1.576,75 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cotizó a $1.576,06 para la compra y $1.576,75 para la venta, con una suba del 0,13% y un spread de $0,69. La punta compradora avanzó $5,07 y la vendedora, $2,08. Esta última quedó $1,75 por encima de los valores más altos entre los bancos relevados.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,1. El dólar blue bajó $5 en ambas puntas y cerró a $1.565 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue se ubicó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $5 en ambas puntas y una variación del -0,32%. El spread quedó en $20. Su precio vendedor resultó $11,75 menor que el MEP y $5 inferior al de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco BICA
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro