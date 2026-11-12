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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 12 de noviembre, en Argentina

En el Banco Nación, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, mientras que el dólar MEP registró una caída del 0,59% y terminó la jornada en $1.570,85.