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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 12 de noviembre, en Argentina

En el Banco Nación, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, mientras que el dólar MEP registró una caída del 0,59% y terminó la jornada en $1.570,85.

El dólar blue cerró en alza y llegó a $1.565 para la venta.El dólar blue cerró en alza y llegó a $1.565 para la venta.
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El dólar cerró este miércoles 11 de noviembre con una cotización de $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, según los valores publicados por la entidad a las 9:55.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 11 de noviembre

Por su parte, el dólar blue subió un 0,64% y terminó a $1.565 para la venta, mientras que el dólar MEP retrocedió un 0,59% y se ubicó en $1.570,85. Así, el mercado mostró comportamientos diferentes entre las cotizaciones financieras y el tipo de cambio informal.

09:25 / Jue. 12.11.2026

La inflación de octubre se ubicaría por debajo del 2%

El INDEC revelará este jueves por la tarde el costo de vida durante el décimo mes. Las consultoras y analistas privados sostienen sus proyecciones en alrededor del 1,8%.

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08:45 / Jue. 12.11.2026

Así cerró el dólar el jueves

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