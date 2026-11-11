El dólar cerró el viernes 6 de noviembre a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, sin registrar variaciones durante la jornada.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 11 de noviembre, en Argentina
El blue se negoció a $1.555 para la venta, mientras que el MEP alcanzó los $1.580,17, según las cotizaciones relevadas este viernes 6 de noviembre.
En el mercado paralelo, el blue se negoció a $1.535 y $1.555, respectivamente, mientras que el MEP alcanzó los $1.577,34 para la compra y $1.580,17 para la venta.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.535 | venta $1.555.
- Dólar MEP: compra $1.560,20 | venta $1.587,90.
- Dólar CCL: compra $1.658,40 | venta $1.664,90.
- Dólar mayorista: compra $1.536,50 | venta $1.545,50.
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La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.525 | venta $1.570.
- Banco Provincia: compra $1.520 | venta $1.570.
- Banco Nación: compra $1.520 | venta $1.570.
- Banco Bica: compra $1.525 | venta $1.575.
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Así cerró el dólar el viernes 6 de noviembre
Tras varios días de inactividad financiera debido a los feriados especiales por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, hoy miércoles 11 de noviembre finalmente se reactiva el mercado cambiario.
La plaza local retoma sus operaciones tomando como referencia las últimas cotizaciones registradas antes del receso, correspondientes al cierre previo al viernes 6 de noviembre