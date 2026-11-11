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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 11 de noviembre, en Argentina

El blue se negoció a $1.555 para la venta, mientras que el MEP alcanzó los $1.580,17, según las cotizaciones relevadas este viernes 6 de noviembre.

El dólar cerró a $1.570 en el Banco Nación.El dólar cerró a $1.570 en el Banco Nación.
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El dólar cerró el viernes 6 de noviembre a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, sin registrar variaciones durante la jornada.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 6 de noviembre

En el mercado paralelo, el blue se negoció a $1.535 y $1.555, respectivamente, mientras que el MEP alcanzó los $1.577,34 para la compra y $1.580,17 para la venta.

11:00 / Mié. 11.11.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

- Dólar blue: compra $1.535 | venta $1.555.

- Dólar MEP: compra $1.560,20 | venta $1.587,90.

- Dólar CCL: compra $1.658,40 | venta $1.664,90.

- Dólar mayorista: compra $1.536,50 | venta $1.545,50.

10:30 / Mié. 11.11.2026

Las exportaciones santafesinas crecieron U$S 4 mil millones los primeros nueve meses de 2026

Hasta setiembre sumaron U$S 15.944,9 millones, producto de un aumento de más de 7 millones de toneladas más de ventas al exterior.

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10:00 / Mié. 11.11.2026

La cotización del dólar en bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.525 | venta $1.570.

- Banco Provincia: compra $1.520 | venta $1.570.

- Banco Nación: compra $1.520 | venta $1.570.

- Banco Bica: compra $1.525 | venta $1.575.

09:25 / Mié. 11.11.2026

Ganancias y retenciones sostienen la recaudación en un nuevo mes de reducción del gasto

Los dos tributos concentraron cerca del 89% de las mejoras recaudatorias de octubre, según el cálculo del IARAF. El IVA continuó en retroceso, mientras el gasto efectivamente pagado registró su segunda mayor caída real interanual del año.

Continuar leyendo →
08:30 / Mié. 11.11.2026

Así cerró el dólar el viernes 6 de noviembre

Tras varios días de inactividad financiera debido a los feriados especiales por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, hoy miércoles 11 de noviembre finalmente se reactiva el mercado cambiario.

La plaza local retoma sus operaciones tomando como referencia las últimas cotizaciones registradas antes del receso, correspondientes al cierre previo al viernes 6 de noviembre

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