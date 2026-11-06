El dólar cerró este viernes 6 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. El blue se ubicó en $1.555 y el MEP, en $1.580,17. Las siete referencias figuraron con una variación del 0,00% en el relevamiento.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 6 de noviembre
Las entidades relevadas, el paralelo y el bursátil figuraron sin variación en el relevamiento. Los precios vendedores bancarios oscilaron entre $1.569 y $1.575.
Así cerró el dólar
ICBC y Banco Bica coincidieron en una venta de $1.575, la más alta entre las entidades relevadas. Las compras fueron de $1.515 y $1.525, respectivamente. Así, el spread de ICBC quedó en $60, el mayor del grupo, mientras que el de Bica se ubicó en $50.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación cotizaron a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario presentó una compra de $1.525 y una venta de $1.569, la más baja entre las entidades relevadas, con una diferencia de $44.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.577,34 para la compra y $1.580,17 para la venta, con una variación informada del 0,00% y un spread de $2,83. Su precio vendedor se ubicó $5,17 por encima de ICBC y Banco Bica, las entidades con la cotización más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un spread de $20 y una variación informada del 0,00%. La punta vendedora quedó $25,17 por debajo del MEP y $15 por debajo de los valores de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires.