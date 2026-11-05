El dólar cerró este jueves 5 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. ICBC registró una baja del 0,63%, mientras que las otras cuatro entidades figuraron sin variación. El blue descendió a $1.550 y el MEP avanzó a $1.584,62.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 5 de noviembre
El paralelo retrocedió 0,64% y el bursátil avanzó 0,01%. Entre las entidades relevadas, ICBC registró una baja y las otras cuatro figuraron sin variación.
Así cerró el dólar
ICBC cotizó a $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, con bajas de $15 y $10, respectivamente. El spread se ubicó en $60, el mayor entre las entidades relevadas. Banco Bica compartió el precio vendedor, con una compra de $1.525 y una diferencia de $50, sin variación en el relevamiento.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación coincidieron en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario operó a $1.525 y $1.569, respectivamente, con una diferencia de $44. Las tres entidades figuraron sin variación.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.584,11 para la compra y $1.584,62 para la venta, con una suba del 0,01% y un spread de $0,51. La punta compradora avanzó $1,08 y la vendedora, $0,22. Esta última quedó $9,62 por encima de los valores más altos entre los bancos relevados.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una baja de $10 en ambas puntas y una variación del -0,64%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $34,62 por debajo del MEP y $20 por debajo de Nación y Provincia.