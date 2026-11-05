El dólar cerró con una cotización de $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, única entidad que registró esos valores sin variaciones durante la jornada. En el resto de los bancos relevados se observaron precios vendedores de entre $1.569 y $1.585.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 5 de noviembre, en Argentina
El blue bajó $5 y el MEP subió 0,06%, en una jornada con movimientos opuestos entre las cotizaciones financieras y el mercado informal.
El dólar Nación cerró sin cambios.
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Por su parte, el dólar blue retrocedió $5 y terminó a $1.565 para la venta, mientras que el MEP avanzó un 0,06% y cerró a $1.576,55. Así, los dólares paralelos mostraron comportamientos opuestos durante la rueda.
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