El dólar cerró con una suba de $5 en el Banco Nación, donde se ubicó en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.545 y $1.565, respectivamente.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de noviembre, en Argentina
En el Banco Nación, la cotización oficial subió $5 y terminó la jornada en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.
El dólar blue cerró sin cambios a $1.565 para la venta.
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Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.570,84 para la compra y $1.571,32 para la venta, con una baja del 0,10%.
09:35 / Mié. 04.11.2026
Mejores precios para exportar y menos compras productivas: las dos caras del superávit comercial
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