#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de noviembre, en Argentina

En el Banco Nación, la cotización oficial subió $5 y terminó la jornada en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.

El dólar blue cerró sin cambios a $1.565 para la venta.El dólar blue cerró sin cambios a $1.565 para la venta.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró con una suba de $5 en el Banco Nación, donde se ubicó en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.545 y $1.565, respectivamente.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 3 de noviembre

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.570,84 para la compra y $1.571,32 para la venta, con una baja del 0,10%.

09:35 / Mié. 04.11.2026

Mejores precios para exportar y menos compras productivas: las dos caras del superávit comercial

El INDEC registró un saldo favorable de US$7.234 millones y calculó una ganancia de US$1.016 millones por la mejora de los términos del intercambio. La energía lideró el avance exportador y se profundizó la reducción de compras de maquinaria y componentes productivos.

Continuar leyendo →
09:00 / Mié. 04.11.2026

Así cerró el dólar el martes

  • Cotización Compra Venta
  • Banco Nación $1.520 $1.570
  • Banco Provincia $1.525 $1.575
  • Banco Bica $1.525 $1.575
  • ICBC $1.530 $1.585
  • Banco Hipotecario $1.525 $1.569
  • Dólar MEP $1.570,84 $1.571,32
  • Dólar blue $1.545 $1.565
+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro