En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de noviembre, en Argentina

Mejores precios para exportar y menos compras productivas: las dos caras del superávit comercial

El INDEC registró un saldo favorable de US$7.234 millones y calculó una ganancia de US$1.016 millones por la mejora de los términos del intercambio. La energía lideró el avance exportador y se profundizó la reducción de compras de maquinaria y componentes productivos.