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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 3 de noviembre

La divisa registró alzas moderadas en la banca pública y privada, en tanto el mercado informal operó sin cambios y el MEP mostró una leve tendencia a la baja.

La jornada financiera dejó al tipo de cambio informal sin variaciones y al dólar bursátil con un leve retroceso en su venta. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.La jornada financiera dejó al tipo de cambio informal sin variaciones y al dólar bursátil con un leve retroceso en su venta. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.
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El dólar cerró este martes 3 de noviembre con subas en Nación, Provincia y Bica, mientras que ICBC e Hipotecario no registraron cambios. El blue se mantuvo la venta en $1.565 y el MEP cotizó levemente al alza.

Así cerró el dólar

Banco Nación cerró en $1.520 para la compra y $1570 para la venta, aumentando $5 en las dos puntas, con una variación del 0,32% y un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor. En tanto, el Banco Provincia de Buenos Aires cotizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.

Banco Bica también subió $5 sus cotizaciones, hasta $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un avance del 0,32% y un spread de $50. ICBC mantuvo sus valores en $1.530 y $1.585, respectivamente, con una diferencia de $55 entre ambas puntas.

Banco Hipotecario operó sin modificaciones a $1.525 para la compra y $1.569 para la venta, con un spread de $39.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El mercado cambiario mostró cotizaciones dispares en las entidades bancarias, con subas puntuales de cinco pesos y estabilidad en los valores del billete blue.

Dólar MEP

El dólar MEP cotizó a $1.570,84 para la compra y $1.571,32 para la venta, con una baja del 0,10% y un spread de $0,48. La punta compradora retrocedió $3,05 y la vendedora, $1,58 respecto de la referencia del relevamiento.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue cerró a $1.565 este martes 3 de noviembre, el MEP bajó a $1.571 y el Banco Nación aumentó su cotización oficial a $1.570 para la venta en bancos.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones en ambas puntas. El spread fue de $20. La cotización vendedora del mercado informal coincidió con las de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires y quedó $5 por debajo de Bica e ICBC.

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