El dólar cerró este martes 3 de noviembre con subas en Nación, Provincia y Bica, mientras que ICBC e Hipotecario no registraron cambios. El blue se mantuvo la venta en $1.565 y el MEP cotizó levemente al alza.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 3 de noviembre
La divisa registró alzas moderadas en la banca pública y privada, en tanto el mercado informal operó sin cambios y el MEP mostró una leve tendencia a la baja.
Así cerró el dólar
Banco Nación cerró en $1.520 para la compra y $1570 para la venta, aumentando $5 en las dos puntas, con una variación del 0,32% y un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor. En tanto, el Banco Provincia de Buenos Aires cotizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.
Banco Bica también subió $5 sus cotizaciones, hasta $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un avance del 0,32% y un spread de $50. ICBC mantuvo sus valores en $1.530 y $1.585, respectivamente, con una diferencia de $55 entre ambas puntas.
Banco Hipotecario operó sin modificaciones a $1.525 para la compra y $1.569 para la venta, con un spread de $39.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.570,84 para la compra y $1.571,32 para la venta, con una baja del 0,10% y un spread de $0,48. La punta compradora retrocedió $3,05 y la vendedora, $1,58 respecto de la referencia del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones en ambas puntas. El spread fue de $20. La cotización vendedora del mercado informal coincidió con las de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires y quedó $5 por debajo de Bica e ICBC.