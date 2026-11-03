Corea del Norte rechazó las acusaciones del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que atribuyó a un grupo de hackers vinculado con el régimen de Pyongyang el histórico ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. El episodio derivó en el robo de aproximadamente 6.300 millones de dólares en activos digitales.
Pyongyang negó su participación en el histórico ciberataque contra Binance
El gobierno de Pyongyang calificó de "absurdas" las denuncias de Estados Unidos sobre su presunta participación en el ciberataque que provocó el robo de unos 6.300 millones de dólares en activos digitales. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, cuestionó las acusaciones y sugirió que Washington podría beneficiarse de la recuperación de los fondos.
La respuesta llegó este martes a través de Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y una de las principales figuras políticas del país. En un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA, calificó las declaraciones estadounidenses como una "retórica absurda" y negó que las acusaciones aporten elementos nuevos.
La dirigente también cuestionó lo que considera una práctica recurrente de Washington de responsabilizar a Corea del Norte por grandes ataques informáticos internacionales.
El FBI señaló a un grupo de hackers vinculado con Pyongyang
La acusación estadounidense fue difundida el sábado, cuando el FBI atribuyó el ataque contra Binance al grupo norcoreano conocido como TraderTraitor.
El robo, estimado en unos 6.300 millones de dólares, fue considerado el mayor de la historia en el sector de las criptomonedas. La investigación apunta a una operación informática de gran escala que permitió sustraer activos digitales de la plataforma.
En su respuesta, Kim Yo-jong recordó que Estados Unidos también había responsabilizado a Corea del Norte por el ataque contra la plataforma Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando fueron robados alrededor de 1.500 millones de dólares en criptomonedas.
La funcionaria sostuvo que las denuncias forman parte de una estrategia estadounidense para vincular sistemáticamente a Pyongyang con delitos informáticos de alcance internacional.
Pyongyang cuestionó el interés de Estados Unidos en los activos recuperados
Uno de los puntos centrales del comunicado fue la referencia a la política estadounidense sobre las reservas de criptomonedas.
Kim Yo-jong recordó que la administración de Donald Trump anunció en 2025 la creación de una reserva estratégica de activos digitales, integrada por criptomonedas confiscadas por el Estado.
A partir de ese antecedente, la dirigente norcoreana sugirió que analizar quién podría beneficiarse de la recuperación de los fondos sustraídos permitiría encontrar pistas sobre los responsables del ataque.
La declaración introduce un cuestionamiento político a la investigación estadounidense, aunque no presentó pruebas que respalden la insinuación sobre un eventual beneficio del gobierno de Trump.
Binance aseguró haber recuperado gran parte de los fondos
La compañía aseguró que ya logró reponer el 95% de los activos sustraídos y que consiguió congelar aproximadamente 3.000 millones de dólares de los fondos robados.
Mientras continúa la controversia internacional, Binance informó que destinó más de 6.340 millones de dólares de recursos propios y fondos de protección para cubrir las pérdidas derivadas del ataque.
Todavía no se conoce el impacto económico definitivo del episodio, que vuelve a poner en primer plano los riesgos de seguridad informática en el mercado de activos digitales.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón sostienen que los ciberataques y robos de criptomonedas constituyen una fuente de financiamiento para el régimen norcoreano, que buscaría utilizar esos recursos para eludir las sanciones internacionales y sostener sus programas armamentísticos.
Esa interpretación también es compartida por especialistas en seguridad y defensa, entre ellos Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy, y Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa (KIDA).