Corea del Norte

Pyongyang negó su participación en el histórico ciberataque contra Binance

El gobierno de Pyongyang calificó de "absurdas" las denuncias de Estados Unidos sobre su presunta participación en el ciberataque que provocó el robo de unos 6.300 millones de dólares en activos digitales. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, cuestionó las acusaciones y sugirió que Washington podría beneficiarse de la recuperación de los fondos.