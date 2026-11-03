Bajo alerta

Amenazas de bomba en cuatro vuelos obligaron a desplegar operativos en tres países europeos

Las alertas afectaron a aeronaves que viajaban desde Londres y Copenhague hacia Varsovia, de Mánchester a Murcia y desde Israel hacia Sofía. Uno de los aviones debió ser desviado y otro aterrizó de emergencia. Las autoridades desplegaron equipos especializados para inspeccionar las aeronaves y descartar la presencia de explosivos.