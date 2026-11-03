Un momento de tensión se vivió en la previa de un partido de la NFL en Estados Unidos, cuando una serie de fuegos artificiales explotó a escasa distancia de un helicóptero militar que sobrevolaba el estadio. La secuencia quedó registrada en videos que se difundieron en las redes sociales y provocó preocupación entre los miles de espectadores presentes.
Fuegos artificiales explotaron junto a un helicóptero militar durante un partido de la NFL
El episodio ocurrió antes del encuentro entre Seattle Seahawks y Chicago Bears. La pirotecnia se activó mientras una formación de aeronaves militares sobrevolaba el estadio y generó momentos de tensión entre los espectadores.
El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre en el Lumen Field de Seattle, antes del encuentro entre los Seattle Seahawks y los Chicago Bears, correspondiente a la temporada regular de la National Football League (NFL).
Como parte de la ceremonia previa al inicio del partido, cuatro helicópteros Black Hawk del Ejército de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo sobre el estadio. La maniobra formaba parte del espectáculo organizado para acompañar la presentación de los equipos y los actos protocolares.
Sin embargo, la coordinación entre el paso de las aeronaves y el lanzamiento de la pirotecnia no salió como estaba previsto. Cuando los primeros tres helicópteros ya habían atravesado el sector, comenzaron a dispararse los fuegos artificiales desde las inmediaciones de la pantalla gigante del estadio.
La última aeronave de la formación todavía se encontraba en las cercanías cuando se produjeron las explosiones. Las imágenes muestran cómo los proyectiles luminosos estallaron prácticamente al lado del helicóptero, que continuó su trayectoria mientras los espectadores reaccionaban con sorpresa.
Las imágenes
Los videos del episodio se viralizaron rápidamente y generaron distintas interpretaciones sobre lo sucedido. Desde algunos ángulos, las explosiones parecen alcanzar la zona por la que avanzaba el helicóptero, mientras que otras tomas permiten observar la cercanía entre la aeronave y los fuegos artificiales.
El diario británico The Sun describió el episodio como un momento en el que la pirotecnia estuvo a punto de alcanzar al helicóptero militar. Según su reconstrucción, las primeras tres aeronaves lograron completar el paso sin inconvenientes, pero las explosiones se produjeron alrededor de la última.
Por su parte, Yahoo Sports informó que los fuegos artificiales habrían alcanzado el helicóptero y destacó la repercusión que tuvo la secuencia entre los seguidores de la NFL. Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten establecer con certeza si alguno de los proyectiles impactó directamente contra la aeronave.
En cualquier caso, el helicóptero continuó volando y no se informó sobre daños en la aeronave ni consecuencias para sus tripulantes.
La situación generó preocupación entre los asistentes. El estadio Lumen Field tiene capacidad para cerca de 70.000 personas y varios espectadores manifestaron su sorpresa ante la proximidad de las explosiones.
Reacciones en redes
La secuencia también despertó una ola de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la coordinación del espectáculo pirotécnico con el sobrevuelo militar.
Algunos apuntaron directamente contra los responsables de activar los fuegos artificiales. Entre las reacciones compartidas por Yahoo Sports apareció el comentario de un usuario que ironizó sobre la situación y sostuvo que alguien en la sala de control debía estar atravesando el peor lunes de su vida.
Otros expresaron temor por lo que podría haber ocurrido si alguno de los proyectiles impactaba contra la aeronave. También hubo quienes relativizaron el riesgo al señalar que los Black Hawk son helicópteros militares diseñados para operar en condiciones exigentes.
El episodio se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la previa del Monday Night Football, una jornada que también tuvo repercusiones por lo ocurrido dentro del campo de juego.
La derrota de Seattle frente a Chicago terminó de completar una noche complicada para los Seahawks, aunque el episodio con los fuegos artificiales y el helicóptero militar concentró buena parte de la atención en las horas posteriores al encuentro.
Lo que debía ser una presentación espectacular antes del comienzo del partido terminó generando preocupación por la proximidad entre la pirotecnia y una aeronave en pleno vuelo.