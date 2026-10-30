En Estados Unidos

Choque entre dos helicópteros en Oregón: murieron tres personas y se investigan las causas

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en el estado de Oregón. Las víctimas viajaban en dos aeronaves que colisionaron en pleno vuelo y cayeron en un campo. Entre los fallecidos hay una instructora de vuelo, un piloto y un alumno.