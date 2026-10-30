Tres personas murieron luego de que dos helicópteros chocaran mientras volaban cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en el condado de Yamhill, estado de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves y movilizó a equipos de emergencia y fuerzas de seguridad. Las autoridades federales iniciaron una investigación para determinar qué provocó la colisión.
Choque entre dos helicópteros en Oregón: murieron tres personas y se investigan las causas
El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en el estado de Oregón. Las víctimas viajaban en dos aeronaves que colisionaron en pleno vuelo y cayeron en un campo. Entre los fallecidos hay una instructora de vuelo, un piloto y un alumno.
El accidente se registró alrededor de las 14.15, hora local, en una zona rural próxima a McMinnville, al suroeste de Portland. Según la información difundida por las autoridades del condado, varios testigos alertaron sobre la caída de las aeronaves. Cuando los equipos de respuesta llegaron al lugar, encontraron los dos helicópteros siniestrados en un terreno agrícola y confirmaron que sus tres ocupantes habían fallecido.
Las víctimas viajaban distribuidas entre los dos aparatos: dos personas se encontraban en uno de los helicópteros y la tercera ocupaba el otro. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de una zona de circulación vial, por lo que también fue necesario interrumpir el tránsito en un tramo de la ruta 233 mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las primeras pericias.
Quiénes eran las tres personas que murieron en el accidente
El sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, informó que entre las víctimas se encontraba Maddie Aasbo, una instructora de vuelo de 22 años oriunda de Texas. La joven viajaba junto a un alumno piloto de nacionalidad británica, cuya identidad no había sido difundida al momento de los primeros reportes, a la espera de que se notificara formalmente a sus familiares.
La tercera víctima fue identificada como Tyler Delane Sturdevant, de 38 años, domiciliado en Newberg, Oregón. El hombre era el único ocupante del segundo helicóptero, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades locales.
En el accidente participaron dos modelos diferentes de aeronaves. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que se trató de un Robinson R22 y un Airbus H125. Otros reportes oficiales identificaron al primero como un Robinson R22 de dos plazas y al segundo como un helicóptero Airbus de mayor capacidad.
Uno de los aparatos estaba vinculado con Jerry Trimble Helicopters, una empresa con sede en el aeropuerto de McMinnville que ofrece formación para pilotos y servicios de vuelos privados. Tras conocerse el accidente, la compañía expresó sus condolencias a las personas afectadas y señaló que colaboraría con las autoridades durante el proceso de investigación.
Por el momento, no se difundieron detalles concluyentes sobre las maniobras que realizaban los helicópteros antes del impacto ni sobre las circunstancias que llevaron a que las dos aeronaves coincidieran en vuelo. Tampoco se informó de otras personas heridas como consecuencia del episodio.
La FAA y la NTSB investigan cómo ocurrió la colisión
La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA), los organismos estadounidenses responsables de analizar el accidente. Inspectores de ambas dependencias se trasladaron hasta el lugar para relevar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.
El trabajo de los investigadores apunta a establecer la secuencia del vuelo, las condiciones en las que operaban las aeronaves y los factores que pudieron intervenir en el choque. Hasta el momento de los primeros informes no se habían comunicado conclusiones sobre las causas del siniestro.
El accidente también tuvo consecuencias para la circulación en el área. Las autoridades dispusieron el cierre de un tramo de la ruta 233, a aproximadamente 1,6 kilómetros al oeste de Dayton, además de restricciones en caminos cercanos al campo donde cayeron los helicópteros. La medida permitió facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos.
La Oficina del Sheriff de Yamhill pidió a los vecinos y conductores que evitaran acercarse al sector mientras continuaban las tareas. En tanto, el Aeropuerto Municipal de McMinnville permaneció operativo, según la información difundida por las autoridades y los reportes locales.
La investigación deberá determinar por qué se produjo el encuentro entre los dos helicópteros y qué circunstancias derivaron en la caída de ambas aeronaves. Por ahora, los organismos a cargo no adelantaron hipótesis ni establecieron responsabilidades.